Koroonaviiruse uue mutatsiooni leviku tõttu peatas Soome enne jõule lennud Suurbritanniasse, Iirimaale ja Lõuna-Aafrika Vabariiki. Lennupiirangud lõpetati 25. jaanuaril.

"Soome tervise ja heaolu instituudi (THL) arvates on Soome lennujaamades pärast mutatsioonide avastamist oluliselt tugevdatud tervisekaitsemeetmeid, mis leevendavad reisimisega seotud riske," teatas Soome transpordiohutuse amet.

"Reisijad peavad esitama sertifikaadi negatiivsest koroonatestist või sertifikaadi varasemast haiguse põdemisest, kui nad reisivad mis tahes Finnairi lennukiga Soome," teatas Finnair oma avalduses.

Tõendeid ei pea esitama need kliendid, kes lähevad Helsingi lennujaamas ümber rahvusvahelistele jätkulendudele.

"Sertifikaatide esitamise nõue täiendab meie muid ulatuslikke meetmeid nii lennukites kui lennujaamades. Eesmärk on tagada koroonaviiruse epideemia ajal võimalikult ohutu reisimine. See on kooskõlas kasvava trendiga, kus valitsused nõuavad riiki sisenemiseks negatiivseid koroonatesti tulemusi," sõnas Finnairi operatiivjuht Jaakko Schildt.