Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles teisipäeval, et Prantsuse 5100 mehest koosneva kontingendi vähendamist Lääne-Aafrika Saheli piirkonnas lähikuudel oodata ei ole.

"Olulised muudatused meie sõjalises kohalolekus Saheli piirkonnas tehakse siis, kui selleks tuleb aeg, kuid praegu neid ei tehta," ütles Macron.

Operatsioonis Barkhane on Prantsuse väed Sahelis saavutanud taktikalisi edusamme. Selle käigus on nad tapnud mitmeid islamistlike jõudude olulisi liidreid, sealhulgas al-Qaeda kohaliku piirkonna juhi Abdelmalek Droukdeli.

Prantsusmaa vägede edu taga on agressiivsed kopterite rünnakud ning täppisrakettidega õhurünnakud, teatas The Times.

"Väikese, 400-liikmelise Euroopa operatiivgrupi kohalolu Sahelis on vähe kasu toonud," teatasid Prantsusmaa ametnikud.

Prantsusmaa väed on Saheli piirkonnas 2013. aastast, kui islamistid vallutasid Mali põhjaosa.

Viimase kahe kuu jooksul on tapetud viis Prantsuse sõdurit, samuti ollakse kaotamas infosõda. Viimastel aastatel on suurenenud ka rahalised kulutused.

Põhja-Malis puudub ka tsiviilvõim ning koolid ja haiglad on suletud. Seepärast on džihadistid asutanud mõnes piirkonnas oma administratsiooni.

Prantsusmaa väed asuvad viies Lääne-Aafrika Saheli piirkonna riigis: Malis, Burkina Fasos, Tšaadis ja Mauritaanias.

Prantsusmaa valitsust vihastab üha rohkem Saheli viie riigi suutmatus konsolideerida prantslaste poolt saavutatud sõjalisi edusamme.