Prantsusmaa kultuuriministeerium soovib de Sade'i käsikirja anda rahvusraamatukogule.

2017. aastal kuulutas Prantsusmaa kultuuriministeerium käsikirja rahvuslikuks aardeks, teatas The Times. "Tegemist on jutustusega, kus neli libertiini on vangistatud koos oma naiste, tütarde ja kurtisaanidega. Seal eksperimenteerivad nad arvukate seksuaalpraktikatega. Need neli isikut on hertsog, piiskop, kohtunik ja pankur. Selle käigus tükeldavad nad inimesi ja korraldavad ebahumaanseid seksuaalseid toiminguid," märkis Prantsusmaa kultuuriministeerium.

De Sade kirjutas teose 1785. aastal ja see mahub kümne meetri pikkusele paberirullile.

De Sade kirjutas "Soodoma 120 päeva" Vincenne'i vanglas. Seal hoiti teda kinni Prantsusmaa kuninga käsul, kuna de Sade'i ämm oli tema kõlvatustest eluviisidest teinud ametliku kaebuse võimudele.