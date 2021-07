Kaitseväe uus välismissioon võib tulla Mosambiigis

"Ootame veel missiooni ametlikku kinnitamist, kuid kaitseminister Kalle Laanet on Portugali kaitseministrile kinnitanud meie põhimõttelist valmisolekut Mosambiigi missiooni panustada," ütles kaitseministeeriumi pressiesindaja Susan Lilleväli neljapäeval ERR-ile.

Euroopa Liidu uudiseid kajastava väljaande Agence Europe teatel andsid liikmesriikide suursaadikud kolmapäeval, 30. juunil uuele missioonile oma heakskiidu.

"Seoses islamiäärmuslaste rünnakutega Mosambiigi põhjaosas on Portugal teinud Euroopa Liidus ettepaneku missiooni algatamiseks, mis tegeleks riigi julgeolekujõududele väljaõppe pakkumisega," selgitas Lilleväli.

Euroopa Liidu eelmise poolaasta eesistujariigi Portugali välisminister Augusto Santos Silva ütles 23. juunil, et Lissabon loodab EL-i treeningmissiooni heakskiitmist liikmesriikide välisministrite poolt 12. juuli välissuhete nõukogus, vahendas Reuters.

Agence Europe'i andmeil saab EL-i uue sõjalise missiooni juhiks Portugali brigaadikindral Nuno Lemos Pires. Kuna tegemist saab olema treeningmissiooniga, mille käigus EL-i riikide sõjaväelased annavad väljaõpet Mosambiigi eriüksustele, mitte ei hakka ise džihadistidega sõdima, siis ei tule EL-i uus missioon ka väga arvukas.

Lilleväli ütles, et Laanet kinnitas oma Portugali kolleegile valmisolekut saata Eestist Mosambiiki kaks kaitseväelast. "Lõunasuunaliste ohtudega tegelemine on Eesti jaoks äärmiselt oluline nagu meie liitlastele on oluline tegeleda ka meie regiooni ohtudega," rõhutas kaitseministeeriumi esindaja.

Mosambiik oli kuni iseseisvumiseni 1975. aastal Portugali koloonia. Mosambiik on maailma üks vaesemaid riike, mille sisemajanduse kogutoodang ühe elaniku kohta on Wikipedia andmeil 1300 dollarit. Riigis elab umbes 30 miljonit inimest, kellest ligi 60 protsenti on kristlased, moslemeid on umbes viiendik.

Mosambiigi põhjaosas asuvas Cabo Delgado provintsis on alates 2017. aastast järsult kasvanud islamistide rünnakud, milles on eri andmetel hukkunud sadu inimesi ning oma kodust on olnud sunnitud lahkuma kuni 700 000 piirkonna elanikku.

Ebakindel olukord on sundinud oma tegevuse peatama ka Prantsuse naftafirmat Total, mis loodab hakata ammutama maagaasi Mosambiigi rannikul asuvast maardlast, mille väärtuseks hinnatakse eri andmetel 20-60 miljardit dollarit.

Portugal on juba saatnud Mosambiiki 60 oma sõjaväelast, et anda väljaõpet kohalike eriüksuste võitlejatele, kes peaksid asuma tõrjuma Islamiriigi terroriste.

Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitikajuht Josep Borrell ütles mais, et EL-i sõjaline väljaõppemissioon võiks alata mõne kuu jooksul, kuid tunnistas samas raskusi teiste riikide veenmisel missiooni panustama, vahendas Reuters.

Euroopa Liidul on praegu sõjalised missioonid Malis, Kesk-Aafrika Vabariigis, Somaalias, Bosnia-Hertsegoviinas ning Vahemerel Liibüa rannikul. Eesti osaleb neist treeningmissioonil Malis (EUTM) ja sõjalisel missioon Vahemerel (EUNAVFOR Med). Lisaks on Eesti kaitseväelased ka Iraagis NATO ja USA juhitud missioonidel. Äsja lõpetas Eesti sõjalise missiooni Afganistanis.

Selle, kas ja kui suure üksusega Eesti välismissioonil osaleb, otsustab riigikogu.