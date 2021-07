Prantsusmaa kujundab ümber oma sõjalise tegevuse Sahelis

Prantsuse president teatas kuu tagasi, et lõpetab oma sõjalise operatsiooni Barkhane ja plaanib edaspidi tegutseda laiemate rahvusvaheliste missioonide raames.

Macron teatas reedel pärast videokohtumist Saheli regiooni riikide liidritega, et muudatus saab võimalikuks tänu islamistidevastase võitluses saavutatud edule ning samuti nendest lähtuva ohu iseloomu muutumisele.

Operatsioon Barkhane on Prantsusmaa juhitud iseseisev rahvusvaheline sõjaline operatsioon Saheli piirkonnas, mis toetab ÜRO rahuvalvemissiooni MINUSMA ja Euroopa Liidu väljaõppemissiooni EUTM Mali tegevusi stabiilsuse tagamisel Malis. Kõigis kolmes osalevad ka Eesti kaitseväelased.

Operatsioon Barkhane on Prantsusmaa suurim sõjaline välisoperatsioon, milles osaleb umbes 5000 sõjaväelast ning selle strateegiline eesmärk on piirkonnast lähtuvate üleilmsete, aga eelkõige Euroopa-suunaliste probleemide (terrorism, immigratsioon) ohjamine. Operatsiooni lõppeesmärk on stabiliseerida sõjaliste operatsioonidega olukorda piirkonnas määrani, mis võimaldab piirkonna riikide võimudel iseseisvalt julgeolekuolukorda tagada. Terrorismi ja illegaalse kaubanduse ohjamine nõuab Euroopa riikide ühist pingutust ning panustamist, seisab Eesti kaitseministeeriumi kodulehel.

Saheli regiooni kuuluvad Burkina Faso, Mali, Mauritaania, Niger ja Tšaad.