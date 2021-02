Türgi pääses taaskord EL-i maksuparadiiside nimekirjast

Euroopa Liit andis Türgile juunini aega, et viia end vastavusse bloki nõudmistega maksualase läbipaistvuse osas, vastasel korral lisatakse riik maksuparadiiside musta nimekirja, ütlesid teisipäeval diplomaadid.

Diplomaatide sõnul on EL otsustanud jätta Türgi taaskord niinimetatud halli nimekirja riikidest, millel on palutud oma poliitikat teatud aja jooksul muuta. Blokis on aga erimeelsusi selle osas, kuidas Ankarale kahepoolsetes suhetes valitsevate pingete tõttu läheneda.

Üks diplomaat ütles, et juuniks seatud tähtaeg on väga range ja kui Türgi selleks ajaks muutusi sisse ei vii, lisatakse riik nimekrja oktoobris.

Teise liikmesriigi esindaja ütles aga, et Ankara musta nimekirja lisamine pole sellisel juhul automaatne, vaid küsimust hakatakse uuesti arutama.

Türgile heidetakse ette suutmatust vastata rahvusvahelisele standardile, mis näeb ette maksuandmete automaatset vahetamist.

Prantsusmaa, Kreeka, Küpros ja Austria olid pikenduse andmisele vastu, kuid Saksamaa eestvedamisel otsustati seda siiski teha.

EL oli Türgile armuaega andnud juba varemgi, kuid see sai läbi detsembris.

Uuendatud nimekirja kantakse Dominica ja sealt kõrvaldatakse Barbados, ütlesid diplomaadid.

Mustas nimekirjas oleks sellisel juhul Ameerika Samoa, Anguilla, Dominica, Fidži, Guam, Belau, Panama, Samoa, Seišellid, Trinidad ja Tobago, USA Neitsisaared ja Vanuatu