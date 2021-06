Saksamaa tervitas EL-i lepet suurfirmade maksude läbipaistvuse kohta

Teisipäeva õhtul 27 liikmesriigi esindajate ja Euroopa Parlamendi vahel sõlmitud lepe pani punkti viis aastat kestnud läbirääkimistele selle üle, kuidas üle 750 miljoni eurose käibega ja mitmes liikmesriigis tegutsevad firmad enda tuludest aru peavad andma.

Teiste seas mõjutab see suurfirmasid nagu Google ja Amazon, mis võtavad oma tulu EL-is arvele madala maksumääraga riikides nagu Iirimaa ja Luksemburg, et vältida suuremat maksukoormat mujal.

"See on tohutu samm suurema maksuõigluse poole," ütles Scholz.

Euroopa Liidu hinnangul lähevad suurfirmade maksude vältimise võtted blokile aastas maksma üle 50 miljardi euro.

Kriitikud on kurtnud, et lepe, mis vajab veel lõplikku heakskiitu, nõuab firmadelt maksuinfo avaldamist ainult EL-is ja kahes tosinas välisriigis, mis on bloki maksuparadiiside mustas või hallis nimekirjas.

Chiara Putaturo heategevusorganisatsioonist Oxfam ütles, et lepe lubab firmadel varjata kui palju nad maksavad makse kolmes neljandikus maailma riikides, nende seas jurisdiktsioonid nagu Bermuda, Kaimanisaared ja Šveits.