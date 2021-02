Iraani toetatud Jeemeni mässulised ründasid valitsuse tugipunkti, viis päeva varem teatas USA president Joe Biden, et lõpetab Jeemeni valitsuse toetamise.

Jeemeni Houthi mässulised ründasid Maribi linna, samuti peeti lahinguid Jawfi provintsis, teatas The Times.

Mässuliste viimane rünnak lisab kartusi, et USA tagasitõmbumine hoopis suurendab konflikti Jeemenis.

Mitmed välismaised diplomaadid reageerisid viimasele Jeemeni mässuliste rünnakule ärevusega.

"Me mõistame hukka Houthi mässuliste viimase rünnaku Maribis ja Jawfis," ütles Suurbritannia suursaadik Jeemenis Michael Aron.

Jeemeni kodusõtta sekkus 2015. aastal Saudi Araabia, et takistada Iraani mõjuvõimu kasvamist regioonis.

Saudi Araabia õhupommitamiskampaania on tapnud Jeemenis tuhandeid tsiviilisikuid. Selle käigus on Saudi Araabiat relvadega varustanud USA ja Suurbritannia.

Pärast Jeemeni Houthi mässuliste vastu alustatud rünnakuid 2015. aastal on Suurbritannia Saudi Araabiale müünud umbes seitsme miljardi euro väärtuses relvastust.

Suurbritannia peatas relvade müügi Saudi Araabiale 2019. aastal, kui riigi appellatsioonikohus otsustas, et Suurbritannia valitsus ei hinnanud pommitamisest tulenevat ohtu tsiviilisikutele.

Suurbritannia taastas relvade müügi Saudi Araabiale eelmise aasta juulis. Suurbritannia ministrid väitsid, et saudid on vastutavad ainult üksikute Jeemeni tsiviilisikute surmade pärast. Suurbritannia eksportis eelmisel aastal Saudi Araabiasse 1,6 miljardi euro väärtuses relvastust.

Oma esimeses välispoliitilises kõnes teatas USA president Joe Biden, et lõpetab USA toetuse Saudi Araabia õhurünnakutele Jeemenis.

Jeemeni analüütiku Ammar al-Aulaqi sõnul kasutavad Jeemeni mässulised Bideni otsust lihtsalt ära.

"Marib on oluline piirkond, see on ainus Jeemeni põhjapoolne piirkond, kus asub naftat," teatas Ammar al-Aulaq.