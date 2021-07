NSO nuhkimisvara kasutati ka Dubai printsess Latifa luuramiseks

Printsess Latifa on Dubai valitseja Sheikh Mohammedi tütar.

Suurbritannia rahvusringhäälingus BBC-s olnud dokumentaalfilmis "Kadunud printsess", väitis Latifa, et ta on pantvang. Dokumentaalfilm linastus sel aastal.

"Villa, kus ma elan, on muudetud vanglaks. Kõik aknad on kinni pandud ja ma ei saa ühtegi neist avada. Olen olnud üksi, üksikvangistuses. Pole juurdepääsu meditsiiniabile, pole olnud kohtuprotsessi, mitte midagi," teatas Latifa.

NSO on müünud autoritaarsetele valitsustele telefonipahavara, mille abil on jälitatud kümneid tuhandeid inimõigusaktiviste, ajakirjanikke, poliitikuid ja juriste mitmel pool maailmas, selgub lekkinud andmetest, mida ajalehe Guardian ja veel 16 väljaande osalusel on uuritud.

NSO kinnitusel on tarkvara Pegasus mõeldud kasutamiseks ainult kurjategijate ja terroristide vastu. Lekkinud andmete seas on ka rohkem kui 50 000 inimese telefoninumbrid.