Dubai EXPO Eesti paviljon ootab vaid ekspositsiooni ülespanemist

EXPO 2020 lükkus edasi ning toimub Dubais hoopis tänavu sügisel. "Dubai EXPO on peaaegu valmis. Kuna see on nihkunud, siis suuremad hooned, rajatised, teed on valmis. Ka Eesti paviljon on valmis ja vajab vaid ekspositsiooni ülespanemist," rääkis Eesti paviljoni arhitekt Andrus Kõresaar "Ringvaatele".

Kõresaar selgitas, et Dubai EXPO on väga innovaatiline ning palju keskendutakse keskkonnale. "Kui varem läksid EXPO-d järjest suuremaks või võimsamaks, siis seekord vaadatakse väga palju keskkonnahoidu. /.../ Digitaalsed tehnoloogiad on ka väga päevakorral," rääkis ta.

EXPO keskmes on tohutult suur kuppelekraan, milles on kokku pandud sajad projektorid ja mis näitab suurt videopilti.