Rein Langist sai Hanno Pevkuri nõunik

"Tegin Reinule ettepaneku tulla osaajaga nõunikuks, kuna Rein on vaieldamatult üks Eesti tugevamaid riigiõiguse ja põhiseaduse asjatundjaid. Tema Eesti pikima staažiga justiitsministri, parlamendi aseesimehe, välisministri ja teiste ametikohtade kogemusele on vähestel midagi vastu panna," ütles Hanno Pevkur ERR-ile.

"Minu jaoks on eriti suure väärtusega Reinu, kui Põhiseaduse ühe autori, teadmised Eesti õiguslikust selgroost. Olen kindel, et mul tuleb temaga väga hea koostöö ning tema panus nii riigikogu juhatuse töö kui õigusloome kvaliteedi tagamisse saab olema märkimisväärne."

Pärast Siim Kallase tagasiastumist parlamendi asespiikri kohalt valis riigikogu 8. veebruaril oma esimeseks aseesimeheks Hanno Pevkuri (Reformierakond) ja teiseks aseesimeheks Helir-Valdor Seederi (Isamaa). Pevkuri nõunikuks saanud Lang on Reformierakonna asutajaliige ja olnud oma poliitikukarjääris ametis ka välisministri, justiitsministri ja kultuuriministrina.

See ei ole esimene kord, kus Pevkur on riigikogu aseesimees ja Lang tema nõunik. Pevkur oli parlamendi asespiiker ka perioodil 24. oktoober 2017 kuni 22. märts 2018.

3. jaanuaril 2018 teatas ERR-i portaal, et riigikogu aseesimees Hanno Pevkur palkas staažika poliitiku ja reformierakondlase Rein Langi oma nõunikuks. Lang ütles toona ERR-ile sõnad, mis tekitasid tormi teeklaasis: "Me valmistume 2019. aasta valimisteks Reformierakonna poolt ja minu asi on vaadata seda, et sellest saaks kokku üks ilus ja korralik erakonna programm."

Mitmed poliitilised oponendid panid seda pahaks ja heitsid Langile ette, et see teeb nõunikukohal erakonna valimiskampaaniat. Paar päeva hiljem teatas Lang, et loobub nõuniku kohast, sest peab tekkinud olukorras töötamist võimatuks.