Klaas ütles ERR-ile valitsuse neljapäevase piiranguteotsuse ootuses, et Tartu linna ja ka Lõuna regiooni kriisimeeskond on seda meelt, et kahenädalane paus kooliskäimises on oluline.

"Viirus levib koolide kaudu kodudesse, sealt töökohtadesse. Me näeme haigestumuse kasvu vanuserühmas 10-19 eluaastat. Sellest tulenevalt me toetame seda otsust," ütles Klaas.

Vastava ettepaneku on Tartu linnavõim teinud ka riigikantseleile. Linnapea kinnitusel on Tartu koolid valmis kaugõpet rakendama, kuna seda on tehtud ka varem ning praegugi toimib vajadusel hübriidõpe, kus osa lapsi on kodus ja osa koolimajas.

"Me ei kiirusta omapoolsete otsustega, vaid oleme öelnud, et korraldus peaks olema ühesugune ning ootame ära valitsuse otsused ja siis tegutseme edasi," ütles Klaas.

Valitsus peaks neljapäeval tegema otsuse koroonaviiruse leviku piiramise täiendavate meetmete kohta, mis muu hulgas võib tähendada ka koolilaste suunamist taas kaugõppele ja huvitegevuse peatamist.