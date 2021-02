Starkopf selgitas, et kliinikumis iga kuues aktiivravil olev haige on Covid-19 diagnoosiga.

"Tänaseks on kõigis Lõuna-Eesti haiglates mingisugusel hulgal Covid-19 haigeid ravil, alates Viljandi haiglast kuni Tartu Ülikooli kliinikumini," sõnas arst.

Ta lisas, et piirangute süvendamine on vältimatu. Starkopf tõi välja, et haiglas on 70 protsenti haigetest üle 70 aasta vanused ning 40 protsenti üle 80-aastased.

"Kui saame nemad vaktsineeritud, siis märkimisväärselt langeb haiglakoormus ja saame piiranguid leevendada," lisas ta.

Starkopf täpsustas, et teadusuuringud ei näita, et koolid oleks viiruse levimiseks kõige soodsam koht, kuid tulevb arvestada, et koolikollete arv Eestis kasvab. Õpilased võivad tuua viiruse koju ja nakatada sellega oma vanemaealiseid pereliikmeid, selgitas ta.

"Paanika ei ole kunagi hea abimees. Me saame hakkama erinevate olukordadega, aga ma ütlen, et teist kuud kliinikumis käib väga pingeline ja tõsine töö, et abivajavad patsiendid saaks nagu kord ja kohus ravitud," lisas arst.