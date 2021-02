Itaalia Viie Tähe Liikumine (M5S) teatas neljapäeval, et partei arvab oma ridadest välja 15 senaatorit, kes hääletasid Mario Draghi uue valitsuse usaldushääletusel Draghi vastu.

Otsus näitab, kui raskelt on Draghi saamine peaministriks Viie Tähe Liikumist lõhestanud. Rohujuuretasandi protestidest välja kasvanud eliidivastasel parteil on raske leppida endise Euroopa Keskpanga juhi Draghiga, sest liikumine oli algselt just panganduseliidi vastu suunatud.

Erakond, mis oli Itaalia 2018. aasta valimiste suurim häälekoguja, otsustas riigi huvides Draghit siiski toetada, et koroonaviiruse pandeemia põhjustatud majanduslanguse lahendamisele kaasa aidata.

M5S Facebooki lehel teatas erakonna juht Vito Crimi, et 15 saadikut arvatakse välja, kuid tunnistas, et partei toetab Draghi valitsust vastumeelselt.

M5S sisemiste eeskirjade kohaselt saab saadikuid välja heita, kui nad hääletavad erakonna liikmete enamuse arvamuse vastu, mis on väljendatud erakonnasisese otsedemokraatia platvormi kaudu.

Eelmisel nädalal toetas liikmehääletusel 59 protsenti M5S liikmetest Draghit.

President Sergio Mattarella pakkus Draghile valitsuse moodustamist pärast väiksema partei Italia Viva lahkumist Viie Tähe Liikumise juhitud valitsusest, mida juhtis nüüd juba endine peaminister Giuseppe Conte.

Algselt keeldus M5S Draghi toetamisest Conte kukutamise pärast.

Siiski suutis Draghi moodustada laiapõhjalise valitsuse, mis hõlmab ministreid Viiest Tähe Liikumisest, paremtsentristlikest ja vasakpoolsetest erakondadest ning tehnokraate.

Tema valitsus võitis kolmapäeval esimese usaldushääletuse, kui senaatorid andsid 262 poolthäält, 40 oli vastu ning kaks jäid erapooletuks. Viie Tähe Liikumise 15 mässumeelsega ühines vastuhääli andes parempoolne Itaalia Vennaskond.

Neljapäeval toimub teine usaldushääletus parlamendi alamkojas, kus oodatakse samuti Draghi võitu. Kui osa M5S liikmeid taas vastu hääletab, siis võidakse ka nemad parteist välja arvata.