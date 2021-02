Kiik vaktsiinidest: nädala lõpust laojääki enam ei ole

Tervise- ja tööminister Tanel Kiige sõnul on eesliinitöötajate vaktsineerimine jõudnud tagasi graafikusse ning praeguseks kasutuseta seisvat laojääki sisuliselt enam ei ole. Minister avaldas lootust, et riskirühmad ja eesliinitöötajad on vaktsineeritud aprilli lõpuks ning maikuust saavad tasuta vaktsiini kõik soovijad.

Kiige sõnul ei pea paika kriitika, et vaktsiinid on süstimist oodates külmkappides jõude seisnud. "Loomulikult see töö eesliini kaardistamisel käivitus juba enne jõule. Siis hakati ministeeriumitega järk-järgult nimekirju paika panema, esialgu arvuliselt, kui palju on ühes või teises valdkonnas inimesi. Jaanuari lõpuks paluti seda loetelu," rääkis Kiik "Aktuaalsele kaamerale".

"Aga tõsi on see, et kui AstraZeneca vaktsiin jõudis Eestisse, kui selgus, et immunoprofülaktika ekspertkomisjon soovitab seda kasutada alla 70-aastastel, siis mõnevõrra meie poolt plaanitud ajagraafik nihkus varasemaks ja meil tuli hakata eesliinitöötajate vaktsineerimisega tegelema kiiremini," sõnas minister.

Kiik märkis, et AstraZeneca vaktsiin jõudis Eestisse eelmise nädala alguses ja ajutised tõrked on praeguseks ületatud.

"Täna tehti uus vaktsineerimise rekord, üle 4000 inimese sai vaktsineeritud, sel nädalal on planeeritud üle 30 000 vaktsiinidoosi, ehk sisuliselt kogu laoseis," kirjeldas ta.

Minister juhtis tähelepanu, et vaktsineerimise korraldamine on oluliselt keerulisem kui näiteks koroonatestimise korraldamine. "See eeldab erinevaid tarvikuid, erinevaid külmutusseadmeid, eeldab inimeste tervise jälgimist, ka varasemate diagnoosidega tutvumist ehk see protsess on loomult oluliselt keerulisem kui nii-öelda lihtne voldikute jagamine," lisas ta.

Kiige sõnul käesoleva nädala seisuga enam lattu vaktsiine ootama ei jää. "Selle nädala lõpuks, kui rääkida broneeritud doosidest, jääb terviseameti lattu suurusjärgus 4000 Pfizeri vaktsiini, mis läheb välja esmaspäeva hommikul teise doosi katteks, jääb sinna umbes paartuhat Modernat, mis on teise doosi katteks broneeritud ja kogu AstraZeneca vaktsiin, mis seni on jõudnud on broneeritud, kas välja läinud või teel ja nädalavahetusel tuleb uus tarne, ehk sisuliselt meil ei ole laojääki."

Nädalavahetusel saabub AstraZeneca vaktsiini 16 800 doosi, mis on põhiosas uueks nädalaks broneeritud. "Pigem on meil taas see mure, mis oli varasematel nädalatel, et nõudlus on kõrgem kui pakkumine ja pigem me vaatame, et ei saa kõiki tellimusi kinnitada, kuna vaktsiini laos ei ole," märkis ta.

Kiik lisas, et piirangud selguvad neljapäeval, kuid on selge, et koroonanumbrite alla saamiseks on vaja vältida kontakte.

"Meie siht on see, et aprilli lõpuks oleks kõik riskirühmad, eesliinitöötajad saanud vaktsineerimise võimaluse, mis tähendab, et maikuus käivitame tasuta vaktsineerimise võimaluse kõigile huvilistele ja loomulikult siis sõltub inimeste enda nõudlusest, sellest kui palju vaktsiinidoose Eestisse jõuab," rääkis minister.