Terviseameti laos on pisut alla 10 000 vaktsiinidoosi, mis sel või järgmisel nädalal peamiselt teiseks vaktsiinidoosiks ära kasutamist ootab. Lisaks on koha peale, perearstikeskustele, haiglatele ja töötervishoiuteenuse osutajale Qvalitasele saadetud juba umbes 25 000 doosi vaktsiini, mis tuleks ära kasutada kas selle nädala jooksul või järgmise alguses, rääkis Kiik neljapäeval "Terevisioonis".

Ministri sõnu vaktsineeriti kolmapäeval, 24. veebruaril, kui oli riigipüha, kokku umbes 500 inimest. Aga kui vaadata terve selle nädala vaktsineerimisi, siis on esimese kolme päevaga vaktsineeritud pisut rohkem kui eelmisel nädalal sama ajaga. Eelmisel nädalal vaktsineeriti kokku umbes 20 000 inimest, rääkis Kiik.

Tervise- ja tööminister rõhutas, et kuna vaktsiine praegu veel napib ning kokku on Eestis vaktsineeritud umbes viis protsenti elanikest, siis on praegu olulisem tegeleda koroonaviiruse leviku piiramise meetmetega.

Loomulikult peame püüdma vaktsineerimist kiirendada, kuid 95 protsenti peavad oma tervist kaitsma muul viisil, märkis Kiik.

Rääkides valitsuse sel nädalal oodatavatest otsustest koroonapiirangute karmistamiseks, rõhutas Kiik, et kuna olukord on Eestis hullem kui kunagi varem, siis on vaja tõsiselt piirata inimeste omavahelist kokkupuutumist.

Oleme praegu kriitilises olukorras, COVID-19 pole Eesti kunagi nii levinud olnud kui praegu. Viimase seitsme päeva nakatumine on Eestis kaks korda kõrgem kui oli neli nädalat tagasi, tõdes Kiik. Tema sõnul on inimeste ohutunne kadunud ning seda on näha ka inimeste liikuvusandmetest. Kui praegu otsuseid ei tee, siis oleme peagi samas olukorras, kus olid Leedu ja Läti, milles oli koroonasurmade tase kaks-kolm korda kõrgem kui on Eestis, märkis minister.