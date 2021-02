Täpsemalt oli SYNLAB-i jõudnud jutt, et reisijad selle asemel, et enne lennureisi koroonatest teha, lasevad sellesisulise sertifikaadi ise printerist välja või ostavad võltsitud koroona vastu vaktsineerimise sertifikaadi ja siirduvad reisima. Neljapäeva hommikuks leppis SYNLAB PPA-ga kokku, et minnakse lennujaama sertifikaate kontrollima, rääkis PPA pressiesindaja Kristjan Lukk.

Inimesed peaksid esitama oma koroonatesti väravas enne lennukile suundumist lennufirma töötajatele. Sellel neljapäeval kontrollisid sertifikaate lisaks lennufirma töötajatele ka PPA ja SYNLAB.

"Me saime Synlabist vihje, et meil on liikvel võltsitud vaktsineerimise sertifikaadid. Täna hommikul käisid Synlabi ja PPA inimesed Tallinna lennujaamas kontrollimisel. Kontrollisime seal circa 500 inimest, kes tahtsid puhkusereisile lennata ja tuvastasime viis vaktsineerimise sertifikaati," ütles siseminister Kristian Jaani valitsuse pressikonverentsil.

Synlab vaatas oma andmebaasist, kas inimene on sertifikaadil märgitud ajal käinud testi tegemas või vaktsiini saanud.

"Lihtsalt üleskutse on see, et sellise tegevusega varem või hiljem vahele jääb. Sellise tegevusega kaugele ei sõua. PPA väga aktiivselt koos prokuratuuriga on menetlust läbi viimas. Kriminaalmenetlus on alustatud dokumendi võltsimise tunnustel. Olen enam kui kindel, et väga kiiresti leitakse lahendused sellele ja jõutakse tulemuseni selle kriminaalmenetluse juures," rääkis Jaani.

Karistusseadustiku alusel võib sellise teo eest oodata ees rahatrahv või kuni kolmeaastane vangistus.

"Palun ärge minge seda teed, et kuskilt on võimalik osta mingisuguseid sertifikaate, mis on võltsitud. Te jääte vahele. Sellel ei ole mõtet. Lõpuks on see kulu teile suurem, sest sellest puhkuselennust jääte terve perega maha ja see investeering, mis on tehtud, läheb vett vedama," lisas Jaani.

PPA pressiesindaja Marge Sillaots ütles, et sarnaseid kontrolle on plaanis ka tulevikus läbi viia. Näiteks korraldab PPA neljapäeva õhtul lennujaamas järgmise sertifikaadikontrolli.

Koroonatesti sertifikaati ehk labori kinnitust, et inimene ei ole koroonaviirusega nakatunud, või siis vaktsineerituse või haiguse läbipõdemise kinnitust küsitakse reisimisel. Enamus riike on selle seadnud riiki sisenemise aluseks ja seetõttu lennufirmad kontrollivad selle olemasolu.

