Koroonapassi käivitamine nõuab nii reeglite kui IT-arenduse paika saamist

Sotsiaalministeerium kinnitab, et Eestile sobib Euroopa Liidu koroonapassi (rohelise digitõendi) algatus ning me oleme selle käivitamiseks vajalike tehniliste lahenduste arendamisel hästi edenenud. Tõendi kasutuselevõtuks tulebki samaaegselt pidada õigusalaseid läbirääkimisi Brüsselis ning tegelda kodumaal digilahenduse lõpuleviimisega.

Alljärgnevalt edastab ERR sotsiaalministeeriumi e-teenuste arengu ja innovatsiooni valdkonna nõuniku Aurora Ursula Joala vastused rohelise digitõendi algatust puudutavatele küsimustele.

Mis on Eesti positsioon Euroopa Komisjoni 17. märtsi ettepaneku suhtes käivitada roheline digitõend?

Eesti toetab Euroopa Liidu rohelise digitõendi (Digital Green Certificate) raamistiku loomist piiriüleste koostalitlusvõimeliste vaktsineerimise, testimise ja läbipõdemise tõendite väljastamiseks, verifitseerimiseks ja tunnustamiseks. Euroopa Liidu ühtsetel alustel väljastatavad tõendid lihtsustavad nende kontrollimist piiriüleses kontekstis ja aitavad vältida võltstõendite kasutamist.

Kas on midagi, mille osas algatus meile ei sobi, mille muutmist või lisamist soovime?

Eestile pakutud raamistik üldiselt sobib ja suuri probleeme Eesti vaatest me ei näe, kuna meil on tehniline valmisolek digitaalsete tõendite väljastamiseks juba loomisel. Esialgsete arutelude põhjal tuleb põhjalikumalt kaaluda seda, kas digitaalset vaktsineerimistõendit saaks väljastada ka väljaspool Eestit tehtud vaktsineerimistele. Kuna Eestis väljastatakse tõendeid üksnes tervishoiutöötajate poolt terviseinfosüsteemi edastatud info alusel, siis mujal tehtud vaktsineerimised terviseinfosüsteemis ei kajastu.

Millised protseduurid peab ettepanek Eestis läbima, et see saaks jõustuda?

Tegemist on otsekohalduva Euroopa Liidu määrusega. Paralleelselt vaatame üle ka Eestis kehtivad õigusaktid, mis reguleerivad tervishoiuteenuste dokumenteerimist ja tõendite väljastamist ning vajadusel viime need kooskõlla Euroopa Liidu raamistikuga.

Kas rohelise digitõendi algatuse saab siduda Eesti ettevõtte Guardtime vaktsineerimissertifikaadi arendusega? Kuidas?

Sotsiaalministeerium ja Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK) on koostöös Guardtime AS-iga välja töötamas QR-koodil põhinevat lahendust COVID-19 vaktsineerimise tõendamiseks. Arendatav lahendus põhineb Guardtime tehnoloogial ja võimaldab tõendada tervishoiutöötaja poolt tervise infosüsteemi edastatud info tõesust.

Vaktsineerimise tõendi aluseks on tervishoiutöötajate edastav immuniseerimise teatis, mille põhjal genereeritakse EL-i nõuetele vastav tõend. Inimene saab tõendit kasutada patsiendiportaali kaudu kas pdf-i formaadis väljaprindina või digitaalse dokumendina.

Kuna Euroopa digitõendi algatusega luuakse raamistik tõendite piiriüleseks verifitseerimiseks ning mitte eraldi tõendilahendus, siis on võimalik meie loodav lahendus (mis on kasutajale kättesaadav Digiloo portaalist) ühendada selle raamistikuga ning hakata tõendeid ka väljaspool Eestit kasutama.

Kui tõenäoliseks hindate võimalust, et määrus suve alguses jõustub? Millal täpsemalt?

Eelnõu läbirääkimised on käimas ja töö sellega Euroopa Liidu nõukogus on väga intensiivne, et oleks võimalik aprillis saavutada riikide vahel kokkulepe ja alustada läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga.

Eesmärgiks on määrus vastu võtta juuni keskpaigas. Tegelik ajakava sõltub sellest, kui edukalt läbirääkimised kulgevad. Lisaks eeldab määruse rakendamine liikmesriikidelt ka tehnilist valmisolekut, mis ei pruugi olla kõikides riikides saavutatav nii lühikeses ajaperspektiivis. Seega tuleb arvestada võimalusega, et määruse tegelik rakendumine võib võtta kauem aega." Intervjuu lõpp.

Euroopa Liidus vaba liikumise hõlbustamiseks loodav roheline digitõend annab selle omaniku kohta teada, kas ta on COVID-19 vastu vaktsineeritud, tema COVID-19 testi tulemus on negatiivne või ta on COVID-19-st tervenenud. Tõend peab olema tasuta kättesaadav kas digitaalselt või paberil. See sisaldab QR-koodi, mis tagab tõendi turvalisuse ja ehtsuse.

Euroopa Komisjoni esindajad on avaldanud lootust, et digitõend jõutakse käivitada juba suve alguses, kuid skeptilisemad eksperdid on selles kahelnud, viidates sellele, et lisaks algatuse juriidilisele heakskiitmisele on vajalik ka tehnilise rakenduse käivitamine. Tehnilise rakenduse kõiki parameetreid ei saa aga enne paika, kui on selge algatuse juriidiline pool.