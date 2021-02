Vahejuhtum leidis aset kolmapäeva pärastlõunal Castellet' külas, vahendas BBC.

Kaks Rafale lennukit startisid lähedalasuvast õhuväebaasist tegema madalal kõrgusel treeninglendu.

"Lennuk lendas nii madalal, et tegi põrgulikku kõminat. Siis ma vaatasin üles ja nägin teist lennukit," rääkis parasjagu autoga sõitnud külavanem Benoit Gouin kohalikule ajalehele France Bleu.

"See oli nii madalal, et ma ütlesin endamisi: see lendas elektriliinide alt läbi," lisas ta.

Edasi sõites nägi ta purunenud elektrikaableid rippumas. "Üks lennukitest tabas elektriliini ja tegi selle katki. Ma kutsusin kohe kohale päästeteenistuse ja Enedise (elektrifirma) meeskonna," kirjeldas Gouin.

Kaablite allakukkumine põhjustas ka tulekahju, mis saadi kiiresti kontrolli alla.

Küla oli elektrita mõni tund ning ka ligipääsutee külla oli turvakaalutlustel tõkestatud.

"Keegi kannatada ei saanud. Selle juhtumi tõttu oli piloot sunnitud ohutult kell 14.11 Orange'i õhuväebaasis maanduma," ütles Prantsuse õhuväe pressiesindaja ajalehele La Provence. Pressiesindaja sõnul on juhtunu kahetsusväärne.

Harukordse juhtumi asjaolude väljaselgitamiseks on algatatud uurimine.