Piirang tähendab, et kell 22 kuni 10 on alkoholimüük keelatud kõigis kohtades, kus müüakse alkoholi kohapeal tarbimiseks, näiteks restoranides, baarides ja ööklubides. Valitsuse kehtestatud varasema piirangu järgi võivad samas toitlustusettevõtted ja meelelahutuskohad olla niikuinii avatud õhtuti vaid kella 21-ni.

Alkoholimüügi piirang ei kehti rahvusvahelistel lendudel, rahvusvahelise lennujaama julgestuspiirangu alal ja rahvusvahelise sadama reisiterminali ootealal pärast pardakontrolli väravaid asuvas müügikohas. Samuti ei kehti piirang majutusettevõtetes ööbivatele külastajatele majutusruumide minibaaride kasutamisel ja hommikusöögil.

Valitsus selgitab, et öise alkoholimüügi keelu pikendamine on vajalik, sest koroonaviiruse levik on Eestis endiselt ulatuslik ning haigestumuse intensiivsus on väga kõrge.