Avalikus kirjas süüdistavad Prantsusmaa akadeemikud Frederique Vidali riigi intellektuaalide laimamises. Nende seas on ka maailmakuulus majandusteadlane Thomas Piketty, teatas The Times.

Akadeemikute avaldus ilmus ajalehes Le Monde, kus Vidali süüdistati populistlike liidrite järgimises.

Vidal väitis, et Prantsusmaa ülikoole mõjutab "islami-vasakpoolsuse gangreen". Samuti leidis Vidal, et vasakpoolsed õigustavad islamistliku äärmuslust sellega, et moslemid on Prantsusmaal tagakiusatud vähemus.

"Minu eesmärk oli eristada ehtsat uurimistööd ideoloogiast," ütles Vidal.

Euroopa Parlamendi Prantsusmaa roheliste partei saadik Yannick Jadot kutsus samuti Vidali ametist loobuma ja süüdistas ministrit ülikoolide mõttepolitsei loomise püüdluses.

"Macroni valitsus aitas natsidega koostööd teinud marssal Philippe Petaini rehabiliteerida," lisas Jadot.

Jadot kandideerib suure tõenäosusega 2022. aastal Prantsusmaa presidendivalimistel.

Vidali asus kaitsma Macroni kodupartei En Marche'i juht Stanislas Guerin.

"Me näeme seda vasakpoolsuse osa, selle ideed on on üha lähenemas poliitilisele islamile," ütles Guerin.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron on varasemalt kujutanud ennast populismi vastaste kaitsjana, kuid viimasel aastal on ta kaldunud paremale, proovides võita Marine Le Peni toetajaid.

Suurbritannia peaminister Boriss Johnson tahab samuti võidelda tühistamiskultuuri vastu (cancel culture), kohustades ülikoole propageerima sõnavabadust.