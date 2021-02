Utilitase kontserni juht Priit Koit ütles, et Kiti tugev reaalainete taust ja kogemus kriitilise infrastruktuuri käitava ettevõtte juhtimisel aitavad tal energeetika valdkonda sujuvalt sisse elada ning muuta Utilitase teenused veelgi kättesaadavamaks.

Kitt lisas, et suurima kaugkütteettevõttena ja taastuvenergia tootjana on Utilitas tõestanud ennast vastutustundliku ettevõttena ning et nende viimase kaheksa aasta rohepööre on olnud muljet avaldav.

"Koos kontserni kompetentsiga näen potentsiaali pakkuda keskkonnasõbralikke kütte- ning jahutuslahendusi ka neile, kes ei ole veel Utilitase kliendid, kuid kes tähtsustavad mugavust ning ökoloogilise jalajälje vähendamist. Näen võimalusi ka oma TalTechi tehnilise füüsika doktorikraadi rakendamiseks tulevikuenergeetikat arendava ettevõtte juhtimisel."

Robert Kitt on osalenud Swedbanki, pangaliidu ja kaubandus-tööstuskoja juhtimises. Tal on tehnilise füüsika doktorikraad Tallinna Tehnikaülikoolist, kus ta on hiljem töötanud teaduri ja õppejõuna ning on ka praegu TalTechi nõukogu liige.

AS-i Utilitas Tallinn ja AS-i Utilitas Eesti juhatuses jätkavad pikaajalise kogemusega praegused juhatuse liikmed Aulis Meitus ja Janek Trumsi. Ettevõtete praegune juhatuse esimees Andres Veske jätkab kuni 15. märtsini ning seejärel astub Rohetiigri nõukogu liikme ametisse.

"Täname Andrest olulise panuse eest kaugkütte arendamisse ja kaugjahutusteenuse käivitamisse. Andres omab suurt pilti energeetikasektori eesseisvatest väljakutsetest ning mul on hea meel, et ta saab rakendada oma teadmisi ühiskonnas laiemalt. Soovime talle edu Rohetiigris," kommenteeris Andres Veske edasiliikumist Priit Koit.

AS Utilitas Tallinn ja AS Utilitas Eesti on kontserni emaettevõtte OÜ Utilitas tütarettevõtted, kes osutavad kaugkütteteenust kaheksas linnas üle Eesti. Utilitase kontserni kuuluvad lisaks kaugkütteettevõtetele Tallinnas soojust ja elektrit tootev OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam. Grupi ettevõtted haldavad 547 km kaugküttetorustikku, kolme koostootmisjaama, 26 katlamaja ja 9 päikeseelektrijaama. Utilitase kontsernis töötab 256 töötajat.