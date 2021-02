Sotsiaalministeerium ei tegele plaanitavate vaktsiinidooside prognoosimisega. Seetõttu ei saa nad ka vastata küsimusele, mitu vaktsiinidoosi on plaanis Eestis süstida näiteks 23. või 24. veebruaril. Neist üks on lühendatud tööpäev ja teine riigipüha.

Senine vaktsineerimisstatistika näitab, et nädalalõputi jääb vaktsineerimine Eestis sisuliselt soiku. Ministeerium aga üksikute päevade vaktsineerimisi oluliseks ei pea ega jälgi.

"Tehtud vaktsineerimiste arvu on mõistlik jälgida nädalate, mitte üksikute päevade lõikes. Kuna esialgu on Eestisse jõudvad vaktsiinikogused endiselt piiratud, siis pole niivõrd oluline, millisel nädalapäeval saabunud doose manustatakse, oluline on kõik saabunud doosid manustada. Seega oleme andnud vaktsineerivatele asutustele ülesande ise oma tööd korraldada. Vaktsineerivad asutused planeerivad vaktsineerimisi, tellivad vaktsineerimiseks planeeritud päevadeks vajalikud vaktsiinikogused ja lepivad kokku vaktsineerimise ajad. Meie soov on, et Eestisse saabunud vaktsiinid saaksid vaktsineerijatele välja jagatud ja kasutatud võimalikult kiirelt," selgitas sotsiaalministeeriumi tervishoiuvõrgu juht Heli Paluste ERR-ile.

Paluste sõnul sõltub vaktsineerimise ajagraafik sõltub lisaks ka vaktsineeritavate valmisolekust.

"Sel nädalal väljastab terviseamet vaktsineerimiseks kokku ca 26 000 doosi erinevaid COVID-19 vaktsiine, sh nii esimesteks kui ka teisteks doosideks. Kui palju vaktsineerimisi nädala jooksul teha jõutakse, selgub tuleva nädala alguseks," ütles Paluste.