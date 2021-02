Viimase ööpäeva jooksul leidis Lätis kinnitust 983 inimese nakatumine koroonaviirusse, teatas kolmapäeval nakkushaiguste ennetamise ja kontrolli keskus. Teada anti ka 17 koroonaviirusest põhjustatud surmast. Lahkunud olid 50-99-aastased.

Teisipäeval tehti Lätis kokku 12 591 koroonatesti, millest positiivsed olid 7,8 protsenti.

Lätis on seni leidnud kinnitust 83 445 inimese nakatumine koroonaviirusse, surnud on 1587 nakatunut.

Viimase kahe nädalaga on registreeritud 9586 COVID-19 juhtu, nakatumisnäitaja 100 000 inimese kohta on 502,5.

Leedus tuvastati 631 uut koroonajuhtu, suri 10 inimest

Leedus lisandus viimase ööpäevaga 631 uut koroonaviiruse nakkusjuhtu ja suri kümme haiget, teatas kolmapäeval riigi statistikaamet.

Leedu kahe nädala nakatumus 100 000 inimese kohta on hetkel 247.

Leedus on koroonadiagnoosi saanud 195 481 inimest. COVID-19 tagajärjel on surnud 3200 inimest, kuid kokku on viirusega otseselt ja kaudselt seotud surmajuhtumeid 6231.

Koroonaviiruse vastu on vaktsineeritud 132 888 inimest, neist 69 845 on saanud vajalikud kaks vaktsiinidoosi.

Soomes tuvastati 590 uut koroonanakkuse juhtu

Soomes tuvastati viimase ööpäevaga 590 koroonaviirusesse nakatumist, teatas kolmapäeval riigi terviseamet (THL).

Viimase kahe nädalaga on Soomes leidnud kinnitust 6315 koroonaviirusse nakatumist, mida on 1124 võrra rohkem kui eelmisel kahenädalasel perioodil.

Viimase nädala jooksul on tuvastatud 3527 nakatunut, mis on 739 võrra rohkem kui eelneva nädala jooksul.

Kokku on Soomes epideemia algusest saadik tuvastatud 55 122 koroonanakkuse juhtu.

Soomes on COVID-19 tõttu surnud 734 inimest.

Haiglaravil viibis teisipäeval 186 inimest, kellest 34 oli intensiivravil.