Ajalehe Helsingin Sanomat ja YLE andmetel on Soome valitsus koos presidendiga jõudnud põhimõttelisele otsusele kuulutada välja hädaolukord, et sisse viia eelkõige restoranidele uusi piiranguid sulgemiseni välja.

Soome valitsus pidas kolmapäeval hilise õhtuni nõu ja teatas pärast seda, et neljapäeval kell 9.30 toimub valitsuserakondade juhtide pressikonverents.

Hädaolukorra võimalust kinnitas ka nõupidamisel osalenud õiguskantsler Tuomas Pöysti, kes samas ütles, et enne taolist otsust on vaja jõuda konsensusele, et kergemad meetmed ei aita.

Hädaolukorra (soome keeles poikkeusolot) väljakuulutamisega kaasneb Soome põhiseaduse paragrahv 23 kasutuselevõtt. See võimaldab piirata põhiõigusi - muu hulgas ettevõtlusvabadust - erandlikes oludes.

Soome valitsus ei kavatse siiski praegu kehtestada eriolukorda (valmiuslaki), nagu tehti läinud aasta kevadel. See annaks valitsuse väga ulatuslikud õigused kodanike, omavalitsuste ja riigi toimimisse sekkumiseks.

Keskne põhjus hädaolukorra väljakuulutamiseks on Soome ajakirjanduse andmetel see, et olemasoleva nakkushaiguste leviku piiramise seaduse alusel ei saa restorane kinni panna või enne kella 23 sulgeda.

Soomes levib koroonaviirus kiiresti pealinna piirkonnas, kuid ka mitmel pool mujal riigis on olukord viimaste kuudega halvenenud.