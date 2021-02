Uue erikomisjoni tööks oleks välja selgitada Tallinnas esinevad korruptsiooniriskid ning teha ettepanekud nende maandamiseks, ütles linnavolikogu aseesimees ja Isamaa fraktsiooni juht Mart Luik.

Lisaks peaks korruptsioonivastane komisjon algatama vajalikke linnavolikogu määruseid ja otsuseid ning kontrollima nende täitmist.

"Vaja on detailset ülevaadet, miks Tallinn ei ole suutnud korruptsioonivastase strateegia raportis toodud ennetusmeetmeid linnas rakendada ning muudel viisidel korruptsiooni välja juurida. Pärast riskide kaardistamist tuleb ilmnevad probleemkohad lahendada. Normaalne linnajuhtimine toimub korruptsioonivabalt," ütles Luik.

Isamaa fraktsiooni hinnangul viitab see, et Tallinna linnajuhtimise ja Porto Francoga seoses on taaskord üleval korruptsioonikahtlus, süsteemsele veale linnajuhtimises ning suurele korruptsiooniriskile.