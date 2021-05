Isamaale tuli Mart Luige ametivahetus üllatusena

Mart Luige asumine tööle Keskerakonna juhitava Tallinna linnavalitsuse strateegiakeskuse juhina tuli erakonnakaaslastele suure üllatusena. Kuigi Luige nime on varem pakutud ka Isamaa võimaliku linnapeakandidaadina, on see Isamaa piirkonnajuhi sõnul vaid spekulatsioon, mis nüüd kindlasti ei realiseeru.