Narva kordoni piirivalvuritel on piiri valvamiseks ja inimeste päästmiseks uus ja võimas hüdrokopter.

Enam kui 400-hobujõulise mootoriga hüdrokopter on tavalisest hõljukist paremini juhitav ja sõitjatele mugavam, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Mürakindlas kabiinis on kohti neljale inimesele.

Taolisi hüdrokoptereid on Eestis nüüd kaks ning need on mõeldud eeskätt piirivalve ja päästetöödeks.

"See hõljuk aitab meil nii vees kui ka talvel jääl paremini liikuda, mis võimaldab meil kiiremini jõuda hättasattunud inimestele appi, alustades Narvast, Narva veehoidlast, Kulgu sadamast kuni Vasknarvani," selgitas Narva kordoni vanempiirivalvur Mihkel Kotšergin.

"Maksimumkiirus on kuni 100 kilomeetrit tunnis, aga see sõltub ka pinnasest, mille peal ta sõidab. Kui on kinnikülmunud jää ja lumi, siis kuni 100 kilomeetrit," lisas ta.

170 000 eurot maksva kopteri soetamist kaasrahastas Euroopa Liidu Sisejulgeolekufond.