San Marino pidi oma vaktsiinitarned saama Itaalialt, mille sees mikroriik asub, ent kuna need takerdusid, otsustas San Marino hakata kasutama Venemaa vaktsiini Sputnik V. Esimesed süstid tehti elanikele neljapäeval.

San Marino vaktsiinitarned sõltusid täielikult Itaaliast. Kokkuleppe järgi pidi San Marino saama ühe vaktsiinidoosi iga Itaaliale saabuva 1700 doosi kohta. Seda aga ei juhtunud. Nõnda oli see riik Euroopa viimaseid kantse, kus vaktsineerimine veel alanud polnud.

Kuna San Marino oli vaktsiinirongist ootamatult maha jäänud, tuli võtta turult seda, mida saada oli. San Marino on üks kõrgema koroonasurmade tasemega riike, kus 100 000 elaniku kohta on haiguse tagajärjel surnud 216 (täpsemalt 73 surma kogu populatsioonist).

San Marinos elab kokku 35 000 inimest. Venemaa esimene tarne koosnes 7500 doosist.

Sputnik V on nüüdseks kasutusel juba enam kui 30 riigis. Euroopa riikidest on sellele müügiloa andnud Ungari ja Serbia, huvi on selle vastu üles näidanud Horvaatia ja Slovakkia. Venemaa ise ei ole siiani EL-ilt Sputnik V-le müügiluba taotlenud.