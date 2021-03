Eesti suhtub Venemaal toodetud Sputnik V koroonavaktsiini apoliitiliselt ning on valmis seda kasutama, kui see Euroopa Liidus kasutusloa saab. Aga selle praegune massiivne propageerimine on kommunikatsioonilõks, ütles president Kersti Kaljulaid.

"Eesti valitsus on seisukohal, et kui Sputnik V või [Hiinas toodetav koroonavaktsiin] Sinovac Euroopas registreeritakse, siis me neid vaktsiine ka täiesti apoliitilisel kombel oma inimestele süstime, kui nad on tunnistatud ohutuks kasutamiseks. Aga vahepeal ärge kukkuge sellisesse strateegilise kommunikatsiooni lõksu, kuhu väga paljud on kukkunud," ütles Kaljulaid kolmapäeval Vilniuses peetud pressikonverentsil, kui temal küsiti Eesti positsiooni Sputniku kasutamise kohta.

Kaljulaid rääkis, et arutelu Sputniku ja teiste kolmandate riikide vaktsiinide kasutamise üle toob esile Euroopas valitseva kommunikatsiooniprobeemi.

"Märtsikuus tarnib AstraZeneca Euroopale umbes 900 000 vaktsiinidoosi, seda on kaks korda vähem kui nad algselt lubasid ja me oleme väga pettunud. Aga ka see tarne on sama suur, samas suurusjärgus kogu perioodi jooksul toodetud Sputniku vaktsiini kogusega. Kuskil ei ole mingisugust meretäit Sputniku vaktsiini, kust me lihtsalt ei võta seda vaktsiini. Sputniku vaktsiini on täna Euroopas rohkem müüdud, kui seda on iial toodetud. Me ei tea, kuidas need tarned realiseeruvad, aga arutelu selle üle, et kuskil oleks justkui mingi lahendus, mida me ei kasuta, on vale tee - seda lahendust ei ole tegelikult olemas," tõdes Leedus töövisiidil viibiv Eesti president.

Kaljulaid selgitas pressikonverentsil Leedu ajakirjanikele ka Eesti senist vaktsineerimise kulgu, tunnistades, et ei saa rahul olla vaktsiinide tarnimise kiirusega.