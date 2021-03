Digitaalne suveräänsus tähendab ennekõike Euroopa tehnoloogilise võimekuse kasvu ning suutlikkust oma väärtusi ja reegleid tehnoloogiamaailmas kehtestada, rõhutavad Saksamaa liidukantsler Angela Merkel, Taani peaminister Mette Frederiksen, Eesti peaminister Kaja Kallas ning Soome peaminister Sanna Marin oma ühiskirjas.

"Digitaalse tehnoloogia laiapindne kasutuselevõtt on Euroopa majanduse taaskäivitamise ning ühiskondade edu, turvalisuse, konkurentsivõime ja heaolu jaoks ülioluline. See on üks Euroopa tuleviku suurimaid võimalusi ja väljakutseid ning sellest peab olema abi Euroopa inimestele, ühiskonnale ja majandusele," kirjutavad neli valitsusjuhti. "Euroopa peab määratlema strateegiliselt olulised võtmetehnoloogiad ja kriitilised tegevusvaldkonnad ning tagama andmete vaba liikumise siseturu kõigis valdkondades. Valitsused peavad olema eestvedajateks ning selle elluviimiseks vajab Euroopa võimalikult laia tööriistakasti meetmetest innovatsiooni-, tööstus-, konkurentsi-, kaubandus- ja teistes poliitikates."

Valitsusjuhid kutsuvad Euroopa Liitu kiirendama digitaalset üleminekut värskete EL-i eelarvevahendite abil ning panema rõhku sellisele digipoliitikale, mis hõlmab võrdselt ühiskonda, majandust ja valitsust ning toetab rohelisele majandusele üleminekut.

Neli riiki leiavad ühiskirjas, et Euroopa Liidu digitaalse suveräänsuse tugevdamiseks tuleb astuda kolm sammu. Esiteks tuleb määratleda kriitilised tehnoloogiad ja strateegilised sektorid, et oleks selgus selle kohta, mis on Euroopa tugevad küljed ning kus võivad esineda strateegilised nõrkused. Teiseks peab Euroopa Liit tugevdama oma lähenemist kriitiliste tehnoloogiate ja strateegiliste sektorite suhtes: sõltuvuste vältimiseks tuleb tagada avatud turud ja avatud tarneahelad.

Kolmandana toovad neli riiki ühiskirjas välja vajaduse hindamissüsteemi järele, mis peab olema püsiv, korduv ja tuginema laiale ühiskondlikule, teaduslikule ja majanduslikule alusele. Hindamissüsteemi eesmärk on hõlbustada uuendusi ja arengut, et tagada Euroopa suveräänsus, turvalisus ja konkurentsivõime ning liidripositsioon digitaalse tehnoloogia arendamisel.

"Eurooplastena kinnitame oma pühendumist demokraatlikele väärtustele ning reeglitepõhisele korrale digajastul nii kodu- kui välismaal. Samal ajal soovime olla osalised digitaalses väärtusloomes, tagades sellega Euroopa Liidu õitsengu tulevikus ning meie ühiskondade viimisel digiajastusse. Seda on võimalik saavutada üksnes kooskõlastatud tegevusega digitaalse suveräänsuse suunas - sihikindlalt ja avatult. Me kutsume teid üles panema Euroopa Komisjoni kogu jõu selle ühise eesmärgi saavutamisse," lõpetavad Merkel, Frederiksen, Marin ja Kallas oma kirja, mida vahendas ka Saksa majandusleht Handelsblatt.