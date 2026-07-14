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Hispaania ja Gibraltari vahel kaob piirikontroll

Välismaa
Hispaania ja Gibraltari piiripunkt
Hispaania ja Gibraltari piiripunkt Autor/allikas: SCANPIX/EPA/A. CARRASCO RAGEL
Välismaa

Suurbritannia ja Euroopa Liit (EL) sõlmivad Brexiti-järgse lepingu, mille käigus lõpeb piirikontroll Hispaania ja Gibraltari vahel. Lepe ei lahenda siiski Suurbritannia ja Hispaania sajandeid kestnud vaidlust Gibraltari suveräänsuse üle.

Leping allkirjastatakse teisipäeval Brüsselis Suurbritannia ja EL-i vahel, see jõustub pärast südaööd. 

Viimasel ajal on piiril tekkinud mitmetunnised järjekorrad ja läbirääkimistel keskset rolli mänginud Gibraltari peaminister Fabian Picardo tervitas lepingu sõlmimist. "Nüüd tuleb muretseda vaid selle pärast, kas liiklus on tihe või mitte," ütles Picardo. 

Leping vajab veel ka  Euroopa Parlamendi heakskiitu, eurosaadikud  hääletavad selle ratifitseerimise üle hiljem sel aastal.

Uue korra järgi viiakse piirikontroll maismaapiirilt Gibraltari lennujaama ja sadamasse. See tähendab, et Hispaania ja Gibraltari vahelist piiri saab edaspidi ületada vabalt, samal ajal kui Schengeni ala piirikontroll hakkab toimuma lennu- ja merereisijatele.

See võimaldab inimestel ja kaupadel vabamalt liikuda ning lõpetab Brexiti põhjustatud aastatepikkuse ebakindluse.

"Alguses püüdsime kokku leppida tingimustes, mis tagaksid, et Gibraltar ei kannataks Euroopa Liidust lahkumise tõttu. Kuid kõneluste käigus meie ambitsioonid kasvasid ja oleme suutnud sellest protsessist välja noppida asju, mida soovisime juba Euroopa Liitu kuuludes, kuid mida meil toona ei õnnestunud saavutada," ütles Picardo. 

Piiri avamise tähistamiseks on kavandatud pidustused mõlemal pool piiri, samas ei muutu Gibraltari poliitiline staatus ega suveräänsus. Hispaania opositsiooni hinnangul ei suutnud Pedro Sáncheze valitsus Brexitist tulenenud eeliseid ära kasutada.

Julgeoleku tagamiseks paigaldatakse Gibraltarile näotuvastusega valvekaamerad, laiendatakse videovalvet ning tugevdatakse politsei ja tolliameti võimekust. Lennujaama, sõjaliste rajatiste ja muude tundlike objektide kaitseks on Gibraltaril juba püstitatud uus turvaaed. 

Vana piiritõke eemaldatakse ning selle asemele jääb umbes 180 meetri laiune avatud ala, mida saavad vabalt läbida nii jalakäijad kui ka sõidukid. Samuti ei anna inimeste vaba liikumine õigust asuda Gibraltarile elama.

Ajalehe The Times hinnangul peaksid lähinädalad näitama, kuidas leping praktikas toimib. Ettevõtjad pigem toetavad lepet, kuid muretsevad samal ajal oma konkurentsieelise kaotamise pärast.

"Suurimate väljakutsetega seisavad silmitsi kaubandusega tegelevad ettevõtted. Meie konkurentsivõime väheneb. Kas see tähendab, et kaotame kliente? Kas gibraltarlased hakkavad käima Hispaanias kaupu ostmas?" küsis Gibraltari Kaubanduskoja president John Isola

Naaberlinna La Línea linnapea Juan Franco ütles, et kohalikud ei vaata vaidlust suveräänsuse vaatenurgast ning tema sõnul tekitavad piiritõkked ulatuslikku majanduslikku kahju.

"Piiri sulgemine Franco (Hispaania diktaator aastatel 1939-1975– toim) ajal tekitas tohutut kultuurilist kahju. Kui piir vahepeal avati, oli osa sellest sidemest juba katkenud. Kui küsida tavalistelt inimestelt, mida nad soovivad, siis valdav enamus tahab lihtsalt piiri ületada. Nad on kas ühed neist 15 000 Hispaania elanikust, kes ise Gibraltaril töötavad, või sõltub nende äri Gibraltarist," ütles Juan Franco. 

Toimetaja: Karl Kivil

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