Need riigiametnikud, kelle töö võimaldab, teevad nüüdseks tööd kodukontorist. Hiljuti loodud ametite jaoks on suurim väljakutse hea meeskonnavaimu saavutamine.

Haridus- ja teadusministeeriumi personalijuht Kristi Mikiver ütles, et neil on koos haridus- ja noorteametiga napilt alla 700 töötaja. Nendest alla kümne protsendi teeb tööd, mida ei saa kodust teha, näiteks nõustamine. Mikiver lisas, et kuna nende asutused on paikades üle Eesti, on töötajatel kaugtöö oskused juba enne kriisi lihvitud.

"Me oleme neid kontorisse käike vähendanud kogu selle perioodi jooksul ja eriti just viimased kuud on meie sisereeglid olnud sellised, et kontorites mitte viibida. Täna me teame ka, et oleme kuni märtsi lõpuni. Kui olukord jälle muutub, siis pikendame seda aprilli lõpuni," rääkis Mikiver.

Tema sõnul on kõige keerulisem hoida üleval üldist meeskonnavaimu.

"Ka näiteks haridus- ja noorteameti poolelt, kes loodi ju 1. augustil, organisatsiooni kultuuuri ja tunnetuse tekitamine sellistes oludes ei ole olnud lihtne."

Transpordiameti personalijuht Annika Kitsing tõdes, et ka 1. jaanuaril tööd alustanud transpordiameti mure on sarnane.

"Meie kõige suuremaks väljakutseks on täna leida neid võimalusi, et üheks organisatsiooniks kokku kasvada. Seda meie tunnet tekitada. Need võimalused on hetkel väga piiratud ja me saame ainult arvestada selle virutaalse mänguruumiga, mida olud meile lubavad," rääkis Kitsing.

Kitsing lisas, et nende 800 töötajast on ligikaudu 600 kaugtööl. Need on peamiselt kontoritöötajad, kellest osa on ajutiselt koju kaasa võtnud ka näiteks kontoritooli. Riigisaladust aga koju viia ei saa. Kaitseministeeriumi strateegilise kommunikatsiooni osakonna juhataja Susan Lilleväli seletas, et seadus kohustab osa tööd tegema kindlas asukohas.

"Kaitseministeeriumi ülesannetest tulenevalt ei ole meil 100 protsenti kaugtöö võimalik. Küll aga on meil kokkulepe majas, et üksteist otseselt asendavad inimesed korraga tööl kontoris ei ole. Ligikaudu pooled umbes on kaugtööl ja pooled siis kontoris, vastavalt vajalike vahetustega," kommenteeris Lilleväli.

Valitsuskommunikatsiooni direktor Eero Raun ütles, et ministrid teevad oma tööd kohapeal, kui oluline on vahetu kontakt. Näiteks istungitega saab ühineda ka digitaalselt.

"On kokku lepitud, et istungisaalis viibib istungi või kabinetinõupidamise ajal peaminister ja soovi korral minister, kelle esitatud teemat põhjalikumalt arutatakse. Üldiselt kõik teised valitsuse liikmed saavad osaleda vidoühenduse kaudu," selgitas Raun.