Jaani ütles "Terevisioonis", et kui nakkuskordaja ei hakka Eestis alla minema, tuleb kaaluda suuremaid piiranguid, aga komandanditunnist sarnaselt lähiriikide Läti ja Leeduga oleme veel kaugel.

"Meil oli kevadel küll eriolukord, aga võrreldes kevadise kriisiga on Eesti õigusruum muutunud ja me saame paljusid otsuseid teha täna ka ilma eriolukorrata."

Järgmine samm piirangutes saaks olla kaubanduskeskuste ja toitlustusasutuste täielik sulgemine, lahti jääks vaid toidupoed.

"Mina usun, et seda ei peaks tegema ning väga usun, et ettevõtjad ja turvatöötajad pingutavad praegu, et viirusest jagu saada," lisas Jaani samas.

Küsimusele, miks praegu kaubanduskeskused nädala sees lahti on, vastas Jaani, et see on kaalukeele koht, et mitte ühiskonda päris kinni panna ja anda inimestele võimalus ka liikumiseks, kuid pole välistatud, et tuleb ka see piirang üle vaadata, kui nakatumisnäitajad ei parane. Praegu Jaani siiski kiidab kaupmehi usaldusmeetmete rakendamise eest.

"Kui me kõik koos pingutame, siis tuleb ka võit viiruse üle kiiremini," utsitas Jaani piiranguid järgima.

Muu hulgas manitses siseminister inimesi ka töökohtades, sealhulgas kontorites maski kandma, kuna kõige sagedamini nakatuvad inimesed koroonaviirusega lisaks kodule töökohas.