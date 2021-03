Sikkut tõdes "Esimeses stuudios", et kontaktide vähendamiseks ei ole ühte õiget viisi ja seetõttu on ka riigid koroona leviku piiramisele erinevalt lähenenud.

Valitsusel ei ole tema hinnangul selgeid kriteeriume, millest koroonameetmete kehtestamisel lähtuda.

"Kui juba aasta on täis saanud, siis me näeme, et ei olnud eelmisel valitsusel, ei ole sellel valitsusel selget plaani, me ei tea, mis on prioriteetsed valdkonnad, me ei tea, kuidas otsuseid tehakse, millistest kriteeriumitest lähtutakse. Ja kui valitsusel ei ole plaani, siis tuleb kindlasti eksperte usaldada ja teadusnõukoja soovitused rakendada. See, mida eile otsustati, on vähe, see ei järgi teadusnõukoja soovitusi," rääkis Sikkut.

Sikkuti sõnul ootas ta uuelt valitsuselt paremat tegutsemist.

"Mina olin väga lootusrikas, kui uus valitsus moodustati. Ühelt poolt, üks koalitsioonipartner ju omab kogu kriisi lahendamise kogemust eelmisest kevadest peale - see on see aja jooksul tekkinud kompetents -, sa näed, kuidas neid otsuseid teha, millised mõjud on sulgemisel, saad tuttavaks kõigi nende nakatumiskordajate, -näitajatega, mida jälgida tuleb. Ja teiselt poolt on koalitsioonipartner, kes on kriisi lahendamist jälginud opositsioonist, olnud kriitiline, näinud seda, kui segased sõnumid on, kuidas on populaarsele arvamusele mängimine - see, kui piiratakse siis, kui inimesed piiranguid nõuavad, ja piiratakse kohtades, kus nad eriti valusad ei ole - , siis mis mõte on piirangutel, kui keegi ei tunne, et need eriti neid piiravad," selgitas ta.

"Reformierakonnal opositsioonist oli kogemus olemas. Sa näed, kuidas sa ei ole rahul, kuidas valitsus kriisi lahendab. Nüüd on sul võimalus asju teha teistmoodi," lisas ta.

Vastates küsimusele, mida tema sotsiaalministrina teeks, kordas Sikkut, et tema rakendaks viivitamatult teadusnõukoja soovitused.

"Valitsusel on võimalik kaasata meie kõige targemad pead, neil on kõige rohkem informatsiooni, nad on kõige paremas positsioonis, et teha otsuseid, mis meid kõiki mõjutavad. /.../ Selliseid otsuseid kriisiolukorras, mis kõigile meeldivad, ei saagi teha. Mul on tunne, et mõlemad valitsused on selle peale mänginud, et ei tuleks kriitikat - kui inimesed ei taha, et koolid kinni lähevad, siis ei pane, kui inimesed nõuavad piiranguid, siis hakkame otsast sulgema," rääkis Sikkut.

Sikkuti sõnul peavad valitsuse sõnumid olema selged, et inimesed mõistaksid, millised on piirangud ja miks neid vaja on.

"See kriis, mis meil juba aasta aega kestab, ei ole ju tehniline mure, mida lahendada. On väga palju ühiskondlike protsesside mõistmist vaja, et tõhusalt meetmeid rakendada ja inimestele arusaadavaks teha, mis need valikud on, mis on need reeglid, miks midagi otsustatakse, teha selgeks, et kõiki koheldakse võrdselt," rääkis ta.