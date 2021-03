Justiitsministeerium saatis reede õhtul parteidele ettepaneku lükata koroonaviiruse leviku kiirenemise tõttu valimised edasi, vahendas Helsingin Sanomat.

Ministeeriumi hinnangul oleks valimiste korraldamine aprillis seoses viiruse levikuga riskantne. Ministeerium põhjendas, et vähemalt senistel andmetel on suveks rohkem inimesi vaktsineeritud.

Parteide ja justiitsministeeriumi esindajad kohtusid laupäeva hommikul, et seda ettepanekut arutada. Ministeeriumi teatel toetas valimiste edasilükkamist üheksast erakonnast kaheksa.

Valimiste edasilükkamise vastu on opositsioonipartei Põlissoomlased. "Sellisel edasilükkamisel pole alust. Kui vaadata maailmas ringi, siis on valimisi korraldatud ka palju hullemas koroonaolukorras. See kahjustab demokraatia usaldusväärsust, kui poolteist kuud enne valimisi need edasi lükatakse," ütles Põlissoomlaste parteisekretär Simo Grönoos STI-le enne laupäevahommikust kohtumist.

Teine opositsioonierakond Koonderakond arutas ministeeriumi ettepanekut laupäeva hommikul ning otsustas seda lõpuks toetada. Samas peab Koonderakond valimiste edasilükkamist valitsuse ja justiitsministeeriumi läbikukkumiseks.

"Justiitsministeeriumi kogu valimiste ettevalmistus on olnud puudulik," märkis Koonderakond pressiteates, lisades, et toetab valimiste edasilükkamist, kui ministeerium tagab valimiste turvalisuse ja õiguspärasuse.

Koonderakonna hinnangul peab justiitsministeerium otsustama, kuidas saavad inimesed hääletada karantiinis ja isolatsioonis olles ning tagama ka valijate ja valimisametnike ohutuse.