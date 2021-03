Teade on hoop Hongkongi mainele ning selle taga on teisitimõtlemise mahasurumine ja Pekingi kontrolli suurenemine 2019. aasta demokraatiameelsete meeleavalduste järel.

Viimased 26 aastat on Hongkong olnud edetabeli tipus igal aastal peale ühe. Linnavõimudele on see olnud uhkuseallikas, millele viidatakse sageli ka ametlikes pressiteadetes ja brošüürides.

Ent kui 2021. aasta indeks neljapäeval avaldatakse, pole seal Hongkong enam üldse sees, sest raporti koostajad leiavad, et linn ei ole enam piisavalt iseseisev, et eraldi sissekannet ära teenida.

"Poliitilise vabaduse ja autonoomia kadumine Hongkongis viimase kahe aasta jooksul on teinud linna mitmeski mõttes sisuliselt eristamatuks teistest Hiina kommertskeskustest nagu Shanghai ja Peking," kirjutas Heritage Foundationi asutaja Edwin J. Feulner kolmapäeval Wall Street Journalis.

Hongkongi rahandusminister Paul Chan kritiseeris otsust.

"Kui nad selle otsuseni jõudsid, pidid neid eksitama nende ideoloogilised kalduvused ja poliitiline kallutatus," ütles Chan pressikonverentsil.

Feulner on häälekas Pekingi-kriitik ja juhib kommunismivastast mõttekoda Victims of Communism Memorial Foundation.

Hongkong langes mullu tabeli tipust teisele kohale Singapuri järel, kui Peking kehtestas linnas vastuolulise julgeolekuseaduse.

Toona ennustas erihalduspiirkonna kommertsjuht, et muretsemiseks pole põhjust ja Hongkong jõuab peagi tabeli tippu tagasi.

Selle asemel arvatakse Hongkong ja Macau nüüd ühte Hiinaga, mis on praegu tabelis 107. kohal Uganda ja Usbekistani vahel.