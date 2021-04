Hongkongi kohus mõistis seitse aktivisti süüdi ebaseaduslikus kogunemises

Süüdimõistetute seas on tuntud Hongkongi aktivistid nagu demokraatia isaks hüütud Martin Lee või meediaettevõtja Jimmy Lai, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nende kaitsja sõnul oli politsei algselt lubanud meeleavaldust korraldada 2019. aasta augustis, sest Hongkongis kehtib kogunemisvabadus.

Süüdistaja sõnul ei kehti piirkonnas täielikku kogunemisvabadust.

Süüdimõistetud aktivistide karistus selgub hiljem, kuid selle eest võib määrata üle aastase vangistuse.

"Kui meid saadetakse vangi selle või mitme teise asja eest, mida hakatakse arutama, siis see on meie aumärk olla vanglas selle eest, et seisime koos Hongkongi inimestega," ütles aktivist Lee Cheuk-Yan.