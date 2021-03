Kui palju on Narvas inimesi, kes sooviksid end Sputnikuga vaktsineerida, seda täpselt keegi ei tea. Näiteks eesliini töötajate vaktsineerimisnimekirju koostades keeldujatelt vaktsiinieelistust ei küsitud. Võib arvata, et kõhklejate seas on umbes viiendik, kes Venemaa vaktsiini tahaksid.

Kindlasti on üks põhjustest Vene föderaaltelekanalite positiivne meediakajastus, kuid selle kõrval on ka muid nüansse. Kasvõi see, et AstraZeneca vaktsiini kandjaks on šimpansi adenoviirus, aga Sputnikul seevastu kaks inimese adenoviirust.

Kindlasti on Sputniku soovijate seas palju Venemaa kodanikke, keda on Narva elanikkonnast kolmandik. Just Narvas elavate Venemaa kodanike pöördumistele reageerides andis Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Drozdenko korralduse tuua Eestiga piirnevasse Kingissepa rajooni rohkem Sputniku vaktsiini, et seda ka Eestis elavatele kaasmaalastele jätkuks.

Drozdenko hinnangul ei peaks vaktsineerimisega suurt probleemi tekkima, tuleb end elektroonsesse järjekorda panna ja vastaval päeval korraks üle piiri Jaanilinnas käia.

Tegelikkuses kerkib Sputniku soovijate ette kaks takistust, piir ja bürokraatia.

Vaktsineerimisele registreerimine toimub Venemaa riigiteenuste portaalis. Registreerimiseks peab olema Venemaa kohustuslik tervisekindlustus, mille vormistamiseks on vaja Venemaa pensionikindlustust. Kõike seda saab põhimõtteliselt teha, kuid selleks on vaja Venemaa sisepassi, mida valdaval enamikul välismaal elavatel Vene kodanikel pole ja mille vormistamine on keeruline protseduur.

Teine probleem on riigipiir. Venemaa on pandeemia ajaks jõuliselt vähendanud üle piiri käimist. Oma kodanik lastakse Venemaale küll sisse, kuid välja mitte üle ühe korra. Ehk teise vaktsiinisüsti järele minek on riskantne, kuna piirivalve ei pruugi inimest enam Venemaalt välja lasta.

Samas on teada, et Venemaa seaduste karmuse kompenseerib valikuline täitmine ja praktika näitabki, et Venemaalt väljapääsemine oleneb põhjenduse kaalukusest, kuid samas ka piirivalvuri vastutulelikkusest ehk tihti sellest, milline toimkond parajasti piiril valves on.

Vene vaktsiin on registreeritud ligi 40 riigis, Euroopa Liidu riikidest Slovakkias ja Ungaris. Euroopa ravimiamet on alustanud Sputniku kiirhindamist.