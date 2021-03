Venemaa võib saavutada koroonaviiruse suhtes karjaimmuunsuse augustis, ütles asepeaminister Tatjana Golikova. See eeldaks siiski praeguse vaktsineerimistempo mitmekordistamist.

"Me oleme enda jaoks seadnud paika kogused, kui palju me peame süstima, et saavutada karjaimmuunsus. See tähendaks 68,9 miljoni inimese vaktsineerimist," rääkis Golikova.

Samas ütles Vene president Vladimir Putin esmaspäeval, et jaanuarist alates on ainult 4,3 miljonit venemaalast saanud kaks doosi vaktsiini Sputnik V, mis on Venemaal peamiselt kasutatav koroonavaktsiin.

"Me liigume aktiivselt oma sihi suunas ja leian, et suudame isegi praeguse tempo juures, saavutada augustiks selle eesmärgi," ütles Golikova intervjuus telekanalile Rossija-24. "Aga arvame, et vaktsineerimise tempo siiski kasvab," lisas Vene asepeaminister.

Venemaal algas massivaktsineerimine 18. jaanuaril ning siiani on selleks kasutatud oma vaktsiini Sputnik V. Praeguseks on kasutusse võetud ka teine Venemaal välja töötatud vaktsiin EpiVakKorona ning 28. märtsil peaks lisanduma veel kolmas vaktsiin KoviVak.

Putin rääkis esmaspäeval, kui ta teatas, et kavatseb ka ennast vaktsineerida lasta, et Venemaal on ühe vaktsiinisüsti saanud 6,3 miljonit inimest, neist 4,3 miljonit ka teise vaktsiinidoosi.