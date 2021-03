"Esmalt loodame saada terviseametilt infot ettevõtetest, kus on koroonakolle ning siis otsime koostöös võimalusi, kuidas neis viiruse levikule piir panna," rääkis Svet reedel ERR-ile. Tema sõnul loodab ta sellekohase info saada terviseametist järgmise nädala esimeses pooles.

Svet ütles, et Lasnamäe lõunapoolses servas, Punasest tänavast ja Peterburi maanteest lõuna pool asub kümneid tootmisettevõtteid ja ladusid, kus töötab tuhandeid inimesi, kes suures osas elavad Lasnamäel. "See on Tallinna suurim tööstusala, ning seal töötavad inimesed enamasti ei saa kaugtööd teha," tõdes ta ning lisas, et ka see on üks põhjus, miks Lasnamäel on koroonaviirusega nakatumise tase nii kõrge.

Ka terviseameti Põhja regionaalosakonna juhataja Margit Kallas ütles ERR-ile, et töökohtadel nakatumine sageneb ning lisandub uusi töökohakoldeid.

"Tööandjatel on kohustus töökohal takistada viiruse levikut. See hõlmab nii nakatunutega kontaktis olnud inimeste eraldamist, aga ka üldiste põhimõtete järgimist töökohtadel, puhkeajal - hajutamine, maskikandmise kohustamine, desinfitseerimisvahendite tagamine ja võimalusel kaugtöö võimaldamine," rõhutas Kallas.

Kui esmapäeval alustatakse Tallinna korteriühistutega, kus elab viis või rohkem nakatunut, koostööd nende teavitamiseks, avalike pindade desinfitseerimiseks ja kaitsemaskide pakkumiseks, siis töökohakolletes tuleb toimida teistmoodi, tõdes Svet. Tema sõnul saab pärast info laekumist ettevõtete juhtidega arutada, milliseid meetmeid rakendada ning tema sõnul oodatakse soovitusi ka terviseametilt. "Püüame pakkuda oma ideid, mida võiks teha ning terviseamet saab siis öelda, mis neist töötab," rääkis Svet.

Ühe võimalusena tõi ta välja töötajate teavitamise nende õigustest või tööandjate informeerimise nende kohustustest.