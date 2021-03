Tallinn võtab ette nakatumiskolletega korteriühistud

Korteriühistuid, kus teadaolevalt elab viis või rohkem koroonaviirusega nakatunut, informeeritakse sellest, elanike postkastidesse pannakse kaitsemaske ning ühistutele pakutakse tasuta desovahendeid, ütles Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir Svet neljapäeval ERR-ile.

Tema sõnul küsis Lasnamäe linnaosa juba aasta algul terviseametilt infot suurema nakatunute arvuga ühistute kohta ning poolteist nädalat tagasi saavutatigi kokkulepe, mille alusel hakkab linnaosa selliste kortermajade kohta teavet saama. Infot nakatumiskolletest on vaja selleks, et aidata piirata viiruse levikut neis hoonetes, ütles Svet.

Nüüd otsustas aga Tallinna linnavalitsus, et sama praktikat hakatakse rakendama kogu linnas. Sveti sõnul on see ka mõistlik, sest ehkki Lasnamäel on nakatumisnäitajad kõige kõrgemad, ei jää ka Haabersti linnaosa sellest palju maha ning korterelamuid, kus inimesed tihedalt koos elavad, on kõigis linnaosades. "Oluline, et viiruse piiramisega tegeletaks seal, kus on tiheasustus, rõhutas ta. Svet rääkis, et Lasnamäel võib nakkuskoldeks olevaid kortermaju olla kümneid või isegi veel rohkem.

"Seepärast hakkamegi nende majade elanikke informeerima olukorrast nende kortermajas, paneme postkastidesse maske ning anname ühistutele tasuta puhastusvahendeid ja koolitust, et nad saaks nakkusohtlikke pindasid puhastada," rääkis Svet. Tema sõnul julgustatakse elanikke ka võimalusel loobuma lifti kasutamisest või veendakse neid sõitma liftis ühekaupa, et viiruse levikut ära hoida.

Svet rääkis ka, et Lasnamäe kaubanduskeskuste ja teise poodide turvatöötajad on juba saanud koolituse, kuidas tagada see, et kõik külastajad kannaksid maski. "Loodetavasti jõuame nüüd olukorrani, kus kõik poed, ka kõige väiksemad, nõuavad ostjatelt maski kandmist ning ilma maskita külastajaid ei teenindata - et maskikandmine poleks enam üldse teema," ütles Svet.

Neljapäeval terviseametis nõupidamisel osalenud Svet rääkis, et lisaks elamutele ja kaubanduskeskustele teeb Lasnamäel, mis on Tallinna kõrgeima nakatumistasemega linnaosa, muret ka nakatumine töökohtadel. Tema sõnul palus ta terviseametilt andmeid ka linnaosa ettevõtetes asuvate nakatumiskollete kohta, et tegelda otse selliste firmadega - julgustada neis rangemaid meetmeid rakendama ja inimesi koju lubama. "See oleks meie järgmine prioriteet," ütles ta.

Svet rääkis ka sellest, et talle teeb muret ühiskonnas kasvav pinge ja vastandumine koroonaviirusesse skeptiliselt suhtuvate inimeste ja ülejäänute vahel. "On oluline, et võtaksime asja rahulikult, ei mustaks ega stigmatiseeriks selliseid gruppe. Viirusega nakatuvad nii need, kes selle olemasolu usuvad kui ka need, kes ei usu," märkis Svet.