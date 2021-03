Mõneti üllatuslikult ei pälvinudki Itaalia neljapäevane samm laialdast rahvusvahelist kriitikat. Võib-olla osati seda juba oodata, sest peaminister Mario Draghi oli eelmise nädala Euroopa ülemkogul sellist sammu sisuliselt nõudnud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Samuti on riigid ilmselt juba mõistnud, milliseid valikuid pandeemia ajal teha võidakse. Seda ilmestab hästi Austraalia peaministri Scott Morrissoni reaktsioon.

"Itaalias sureb keskmiselt 300 inimest päevas. Seega suudan ma loomulikult mõista Itaalias ja mitmetes Euroopa riikides valitsevat ärevust, millest mulle regulaarselt märku antakse. Neil on seal tõelised raskused. Nad on ohjeldamatus kriisis," sõnas Morrisson.

Sellest hoolimata pidasid Euroopa juhtpoliitikud vajalikuks Itaalia sammu toetada või õigustada.

"Meie asi on öelda, et toetasime Itaalia võimude tehtud sammu, sest firma peab suurendama oma Euroopa liidule tarnitavaid koguseid. Me jätkame AstraZenecaga seda arutelu," kommenteeris Euroopa Komisjoni kõneisik Eric Mamer.

Prantsusmaa terviseminister Olivier Veran kinnitas samuti, et vajadusel võivad ka nemad lähiajal AstraZeneca ekspordi blokeerida. Vaid Saksamaa terviseminister Jens Spahn nentis, et sammul võivad olla ka pikajalised mõjud.

"Me oleme väga huvitatud ning vajadusel peame ka survet avaldama, et meile lubatud saadetised ka kohale jõuavad. Eriti kui vaktsiin on juba valmis toodetud. Samas, maailm on põimunud. Eriti, mis puudutab vaktsiinide tootmist," sõnas Spahn.