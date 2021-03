Suurbritannia ajalehe Financial Times teatel soovib Saksamaa Venemaaga taas teha tihedamat koostööd, seekord kliimamuutuste vallas ja parandada sedakaudu suhteid Moskvaga.

"Berliinis on koostatud Venemaad puudutav dokument, mida plaanitakse arutada sel kuul Euroopa Liidu juhtide tippkohtumisel," teatas Financial Times.

Saksamaa ettepanek on allkirjastamata ja dateerimata mitteametlik dokument. Selliseid dokumente kasutavad Euroopa Liidu riigid ideede levitamiseks.

"Euroopa Liit peaks välja töötama konkreetse ja üksikasjaliku strateegia kliimasoojenemise kohta ja selle käigus tuleb teha valikulist koostööd Kremliga," on kirjas dokumendis.

"Kuigi Venemaa välispoliitika põhimõtteline muutus näib ebareaalne, peab meie keeruliste suhete haldamine Venemaaga jääma Euroopa Liidu peamiseks välispoliitiliseks prioriteediks. Samal ajal peab EL jõuliselt kasutama võimalusi, et suruda Venemaad suurema vastutuse võtmisele. Eelkõige sellistes valdkondades nagu globaalse kaubanduse turvalisus, konfliktide lahendamine, kliima, keskkond, tervis ja migratsioon," märgib dokument.

Saksamaa ettepanek toob esile EL-i sisemised lahkarvamused selle üle, kuidas suhelda Venemaaga. Opositsioonijuhi Aleksei Navalnõi mürgitamine on Venemaa ja EL-i omavahelisi suhteid viimastel kuudel veelgi pingestanud. 2014. aastal kehtestas Euroopa Liit Moskva vastu majandussanktsioonid, mis olid seotud Krimmi okupeerimisega.

Dokumendis süüdistatakse Venemaad samuti rahvusvahelise õiguse rikkumises, kodanikuühiskonna piiramises ning propaganda ja küberrünnakute kasutamises EL-i vastu.

Dokument märgib siiski, et Venemaal on erinevates globaalsetes poliitikavaldkondades asendamatu roll ja stabiilsed, prognoositavad suhted Moskvaga on EL-i jaoks olulise tähtsusega.

"Ehkki see pole veel Venemaa poliitiline prioriteet, muutuvad tema territooriumil toimuvad keskkonnakatastroofid ja kliimamuutuste mõjud Venemaa elanikkonna ja valitsuse jaoks üha olulisemaks. Euroopa Liit peaks Moskvale lähenema meie enda valitud tingimustel," lisas dokument.

Balti riigid ja Poola on pidanud Kremli käitumist ebareaalseks ja mõistmatuks, kuid mõned Euroopa Liidu pealinnad on eelistanud suhete jätkamist Moskvaga.

Berliini kriitikute sõnul on Saksamaa poliitika Moskva suhtes kompromiteeritud, kuna tahetakse lõpule viia Nord Stream 2 gaasitoru juhtme ehitamine.

2019. aastal tegi Euroopa Liidu suursaadik Moskvas Markus Ederer samuti ettepaneku, et Venemaaga tuleb teha koordineeritud koostööd.