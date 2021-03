Merkel ja Saksa liidumaade juhid leppisid kokku, et sulgemismeetmeid pikendatakse 28. märtsini, kuid mõndasid reegleid võidakse madalama viiruselevikuga piirkondades leevendada.

Merkeli kantseleiülem Helge Braun ütles laupäeval avaldatud usutluses Funke meediagrupile, et on ülestõusmispühadega seotud reisimise osas äärmiselt skeptiline.

Tänavu on ülestõusmipühad aprilli esimesel nädalavahetusel. Braun lisas, et on palju optimistlikum 23. maile jäävate nelipühade osas.

Brauni sõnul peaks Saksamaa täielikult normaalsusesse tagasi pöörduma suvel, kui vaktsiinitootjad täidavad oma lubadused ja ei ilmu uusi viirusetüvesid, mis kogu vaktsineerimise küsimärgi alla panevad.

Siiani on Saksamaal vähemalt ühe kaitsesüsti saanud 5,7 protsenti elanikest ning kaks vaktsiiniannust on manustatud 2,8 protsendile. Uute juhtumite vähenemist on pidurdanud uus, esmalt Suurbritannias avastatud viirusetüvi, mis on palju nakkavam.

Merkel: pandeemia võib naiste olukorda halvendada

Saksa kantsler Angela Merkel hoiatas laupäeval, et pandeemia võib anda tagasilöögi soolises võrdõiguslikkuses saavutatud edusammudele, kuna naiste osaks jääb sulgemismeetmete ajal enamasti lastehoid ja nende töökohad on suurema riskiga.

"Peame kindlustama, et pandeemia ei vii meid tagasi vanade soomudelite juurde, mida oleme juba ületatuiks pidanud," ütles Merkel rahvusvahelise naistepäeva eel videosõnumis.

Ta märkis, et naised kannatavad tervishoiukriisi tagajärjel ebaproportsionaalselt palju ja samal ajal on nad otsuste tegemisel alaesindatud.

Merkeli sõnul tuleb naistel end üha enam jagada koduõppe, lastehoiu ja kutsetöö vahel.

Samuti töötavad naised meestest enam hoolduse alal ning just seda tööd saadavad eriti suured väljakutsed.

Merkel tõi esile, et tervishoiusektori kõigist töötajatest moodustavad naised üle 75 protsendi, aga valdkonna juhtivatel kohtadel on neid napilt 30 protsenti.

Ta tervitas ka uusi seadusi, mis nõuavad Saksamaa ettevõtetelt rohkem naiste kaasamist juhtimisse.

Saksamaal on ka üks Euroopa Liidu suuremaid palgalõhesid, kuna 2019. aastal teenisid naised keskmiselt 19 protsenti vähem kui mehed. Osalt on selle põhjuseks asjaolu, et paljud Saksa naised töötavad osaajaga.

Meeste ja naiste ühesuguse töö korral on palgalõhe Saksamaal kuus protsenti.

Merkeli hoiatused ja tähelepanekud haakuvad varem sel nädalal avaldatud EL-i soolise võrdõiguslikkuse aastaraportiga, mis leidis, et pandeemia suurendab ebavõrdsust pea kõigil elualadel.