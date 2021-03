Lätis on saanud koroonadiagnoosi kokku 90 009 inimest, surnud on 1687 koroonasse nakatunut.

Viimase 14 päeva nakatumus 100 000 elaniku kohta on Lätis 466,5.

Leedus tuvastati viimase ööpäevaga 450 uut koroonanakkuse juhtu ja suri kümme koroonahaiget, teatas laupäeval statistikaamet.

Viimase 14 päeva nakatumus 100 000 elaniku kohta on 242,8.

Leedus on koroonadiagnoosi saanud kokku 201 799 inimest.

Leedus on surnud koroona tõttu 3321 inimest. 6661 surmajuhtumit on otseselt või kaudselt seotud selle nakkushaigusega.

Praegu on Leedus haiglates ravil 879 koroonahaiget, neist 95 vajab intensiivravi. Juhitaval hingamisel on 48 patsienti.

Soomes lisandus ööpäevaga 648 uut koroonanakkuse juhtu, teatas laupäeval terviseamet (THL).

Viimase kahe nädalaga on Soomes kinnitust leidnud 8267 nakkusjuhtu, mida on 2244 võrra rohkem kui eelmisel kahenädalasel perioodil.

Kokku on Soomes epideemia algusest saadik tuvastatud 61 552 koroonanakkuse juhtu.

Lätis on esimese koroonakaitsesüsti saanud 3,3 protsenti elanikest

Lätis sai reedel COVID-19 vastu kaitsesüsti 4426 inimest, neist esimese süsti sai 4288 ja teise 138 inimest, kinnitavad riikliku terviseteenistuse andmed.

Sel nädalal on tehtud 18 190 koroonaviiruse vastast kaitsesüsti.

Kokku on Lätis esimese kaitsesüsti saanud 63 042 inimest ja neist 17 956 on saanud ka teise vaktsiiniannuse.

Statistika keskvalitsuse andmetel tähendab see, et umbes 3,3 protsenti elanikkonnast on saanud esimese koroonakaitse ja 0,95 protsendi puhul on vaktsineerimine lõpule viidud.