Iisrael astus pühapäeval uue sammu pandeemiajärgse normaalsuse taastamisel, avades restoranid, baarid ja kohvikud vaktsineerimist tõestava "rohelise passi" omanikele, kui umbes 40 protsenti riigi elanikkonnast on immuniseeritud.

"Me saame elu tagasi," teatas peaminister Benjamin Netanyahu Jeruusalemma kohvikus saia lõigates, mille kohta tehtud video postitati Facebooki.

Detsembris vaktsineerimist alustanud Iisrael on suutnud kahe Pfizer/BioNTechi vaktsiinisüstiga immuniseerida 3,7 miljonit inimest riigi umbes üheksast miljonist elanikust.

Veel ligi viis miljonit inimest on saanud esimese süsti.

Riik käivitas rohelise passi programmi eelmisel kuul, mis lubab vaktsineeritutel ja haigusest paranenutel käia näiteks jõusaalides ja ujulates.

Pühapäevane igapäevase teeninduse avamine oli paljude jaoks eriti oodatud samm. Restoranides on veel mõned piirangud, nende täituvus ei või ületada 75 protsenti. Terrassidel välitingimustes söömiseks ja joomiseks ei ole rohelist passi vaja.

Samuti saavad nüüd õpilased koolidesse tagasi pöörduda.

Täielikku normaalsusse tagasipöördumist oodatakse Iisraelis 27. märtsil algavateks paasapühadeks.

Ehkki Iisraeli vaktsineerimisprogramm on olnud maailma üks kiiremaid, on ÜRO juudiriiki korduvalt üles kutsunud tagama palestiinlaste vaktsineerimine okupeeritud Läänekaldal ja Gaza tsoonis.

Netanyahu valitsus on teada andnud, et kavatseb vaktsineerida 100 000 palestiinlast, kel on luba Iisraelis töötada.