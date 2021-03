USA ametnike teatel on Venemaa luureagentuurid korraldanud kampaania, et õõnestada ravimifirma Pfizer/BioNTechi ja teiste lääneriikides toodetud koroonavaktsiinide usaldusväärsust.

USA välisminiseeriumi välisriikide desinformatsiooni püüdlusi jälgiva ametniku sõnul tuvastas ta neli internetiväljaannet, mis levitavad Venemaa luure sihilikke valeandmeid.

Veebisaidid suurendasid koroonavaktsiinide kõrvaltoimete riski ja seadsid kahtluse alla nende tõhususe. Samuti väideti seal, et USA on kiirustanud Pfizer/BioNTechi vaktsiini heakskiitmisel.

"Võime öelda, et need veebisaidid on otseselt seotud Venemaa luureteenistustega," ütles USA välisministeeriumi ametnik.

"New Eastern Outlooki ja Oriental Reviewed juhib ja kontrollib Venemaa välisluureteenistus. Väljaanded esitlevad end akadeemiliste väljaannetena ja on suunatud Lähis-Idasse, Aasiasse ja Aafrikasse," teatas USA ametnik.

"Kolmandat väljaannet News Fronti juhib FSB ja see asub Krimmis. Neljandat väljaannet Rebel Inside kontrollib GRU, mis on Venemaa relvajõudude peastaabi luureorganisatsioon," lisas ametnik.

USA välisministeeriumi pressiesindaja ei esitanud konkreetseid tõendeid, mis seostaksid nelja väljaannet Venemaa luureorganisatsioonidega. Pressiesindaja sõnul on see USA ametkondadevahelise ühise järelduse tulemus.

"Venemaa luureteenistused kannavad otsest vastutust nende nelja veebiplatvormi propaganda ja vale levitamises," ütles pressiesindaja.

Nelja veebisaidiga seotud sotsiaalmeedia kontod on eemaldatud Facebookist, Instagramist, Twitterist, YouTube'ist ja Pinterestist.

Samuti on Venemaa riiklik meedia teinud ilmselgeid jõupingutusi, et suurendada inimeste muret Pfizeri vaktsiini ohutuse pärast. USA valitsuse ekspertide sõnul on see osa Venemaa Sputnik V koroonavaktsiini turundusstrateegiast.

"Pfizeri vaktsiini alavääristamise rõhutamine on tõenäoliselt tingitud selle staatusest, see on esimene massikasutuses vaktsiin pärast Sputnik V-d. Seetõttu on see potentsiaalseks ohuks Sputniku turustamisele," teatas valitsusteväline organisatsioon Alliance for securing democracy.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov eitas, et Venemaa luureagentuurid korraldavad rünnakuid lääne vaktsiinide usaldusväärsuse vastu.

"See on jama. Venemaa eriteenistustel pole mingit seost vaktsiinide vastu suunatud kriitikaga. Kui käsitleme kõiki negatiivseid väljaandeid Sputnik V vaktsiini vastu kui USA eriteenistuste jõupingutuste tulemust, siis me läheme hulluks, sest me näeme seda iga päev anglosaksi meedias," teatas Peskov.

USA on aastaid süüdistanud Moskvat meditsiiniteemadel desinformatsiooni levitamises.

"Püsiv KGB kampaania väitis, et USA armee endised bioloogiliste relvade laborid Fort Detrickis vallandasid AIDSi epideemia ja CIA levitas Pakistanis malaariat," ütles Virginia ülikooli professor Judy Twigg.