Pärnu uue silla eelprojekt on kohe valmis ja seejärel saab ehitusluba taotlema hakata. Ehitushange jääb sügisesse, kuid pole välistatud, et juba sel aastal saab ehitamisega pihta hakata.

Pärnakate unistus, millest on räägitud juba 20 aastat, hakkab teoks saama. Jutt on uuest sillast, mis ületab Pärnu jõe Raba tänava otsast Ülejõel ja jõuab teisele kaldale Laial tänaval.

364 meetri pikkune sild on kaunis ja õhuline, selle autor arhitekt Mari-Liis Vunder elab juba üheksa aastat Šveitsis Zürichis ja sai inspiratsiooni luikedelt järvel. Vunder on Pärnust pärit ja arhitektuurivõistluse võit tegi talle suurt rõõmu.

"See oli hästi emotsionaalne töötegemine, ka tiimi kokkupanemine. Ja aega ei olnud. See on täiesti esimene sild projekteeritud minu kui arhitekti poolt. Aga minu tiimi peainseneril on kogemust 30 sellise ekstravagantse sillaga;" rääkis Vunder.

Silla projekteerisid Trilog Studio ja Stricto Project.

Pärnu silla projektijuht Andreas Papp Stricto Projektist ütles, et projekteerimine on läinud eeldatud graafikus. "Meil on hästitoimiv lahendus nii silla kui sillale viivate teede osas. Selle põhjal oleme kokku pannud eelprojekti ja praegu asume eelprojekti osapooltega kooskõlastama. Aprillikuusse on kavandatud ehitusloa taotlus;" ütles Papp.

Juuli lõpuks peab põhiprojekt valmis olema ja sügisel kavatseb Pärnu linn ehitushanke välja kuulutada. Kümme miljonit paneb linn oma raha, aga vaja on palju rohkem. Linn on taotlenud ühtekuuluvusfondi jäägist 8,6 miljonit, aga valitsus pole otsust veel teinud.

Kaheksat miljonit loodab linn saada järgmise aasta riigieelarvest. Üldiselt on riik kohalikke suurinvesteeringuid toetanud.

"Nii oli see Pärnu Suursilla ehitamisel. Ja täna on üks partner Euroopa Liidu näol juures. Nii et kolm osapoolt koos panustavad õigesse asja, minu meelest on see väga ilus ja tähenduslik," nentis Pärnu abilinnapea Meelis Kukk.