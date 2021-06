Pärnu uue silla ehitus algab sügisel

Raba ja Laia tänavat ühendava silla ehitamiseks korraldati läinud aastal arhitektuurivõistlus. Selle võidutöö järgi on sillaehitusega kavas alustada selle aasta sügisel, ütles Pärnu linnaarhitekt Henri Eessalu.

"Võistlustöö autorid on arhitektid Mari-Liis Vunder, Sandra Vahi, Johannes Heine ja Grete Soosalu arhitektuuribüroost Trilog Studio OÜ. Võistlustöö kandev idee on kolm raudbetoonist kaart, mis kannavad rippurite abil saledat tekiplaati. Sillal on mõlemas sõidusuunas kergliiklustee. Sillal endal on kolm sõidurada. Kõik paadid peavad alt läbi mahtuma ja vähemalt 7,1 meetrit on ava kõrgus," rääkis Eessalu.

Abilinnapea Meelis Kukk kinnitas, et ehitusluba uue silla tarvis on antud

"Praegu läheb projekt ekspertiisi, samal ajal käib töö hankedokumenatsiooniga. Me usume, et hankedokumentatsioon koos eeldatava ehituslepinguga on valmis juuli algul ja juuli esimeses pooles on kavas väljakuulutada rahvusvaheline riigihange sillale ehitaja leidmiseks. Pakkumused peaksid laekuma septembri algul. Maksimum septembri lõpp, oktoobri algus töö võib lahti minna," rääkis Kukk.

Sild võib maksma minna umbes 27 miljonit eurot, kuid rahastust linn alles otsib, tunnistas Kukk.

"Pärnu linn sai ettepaneku möödunud aastal osaleda [Euroopa Liidu] ühtekuuluvusfondi jääkide kasutamise taotlemises. Pärnu linn selle taotluse tegi 8,7 miljonile eurole. Me oleme ka taotlenud riigieelarvest lisa kaheksa miljonit eurot. Nii et selle silla rahastamine oleks kolmepoolne - Euroopa Liit, Eesti riik ja Pärnu linn," selgitas abilinnapea.

Kui sild 2023. aasta teises pooles valmis saab, peaks see võtma tublisti vähemaks liikluskoormust Kesklinna sillalt. Pärnu linnasüda muutub sellega jalakäija-sõbralikumaks, ütleb linnaarhitekt Eessalu: "Meie eesmärk on liiklust hajutada. Uuringud näitavad, et uue silla valmimisel olemasoleva Kesklinna silla koormus oluliselt väheneb. Transiitliiklus suundub kõik uuele sillale."

Plaanitav Raba - Laia tänava sild ei jää aga linnas viimaseks.

"Uus üldplaneering näeb ette, et kergliiklussild tuleb Tammsaare tee pikendusele. Aga ainult kesrgliiklussild. Pärnu jõe paremkaldal on looduskaitseala, seetõttu ei ole võimalik sinna autosid suunata," märkis Eessalu.

Umbes viie aasta pärast on plaanis ümber ehitada ka Kesklinna sild. Milline saab olema sealne liikluslahendus, selgub siis.